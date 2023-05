«L’Opéra national de Paris annonce la démis­sion de Gustavo Dudamel de ses fonc­tions de direc­teur musical, pour raisons person­nelles, à l’issue de la saison 22/23» – Die Pariser Oper gibt den Rück­tritt von Gustavo Dudamel aus persön­li­chen Gründen von seinen Aufgaben zum Ende der Spiel­zeit 2022/2023 bekannt. So heißt es in einer Pres­se­er­klä­rung der Pariser Oper vom 25. Mai 2023.

Alex­ander Neef, der Gene­ral­di­rektor der Pariser Oper, nimmt Duda­mels Entschei­dung zur Kenntnis und möchte sich Zeit nehmen, um über die Wahl eines Nach­fol­gers nach­zu­denken, da dessen Funk­tion für die Strahl­kraft der Insti­tu­tion von wesent­li­cher Bedeu­tung sei.

Die Erklä­rung Duda­mels für diese Entschei­dung lautete: «C’est avec le coeur lourd, et après mûre réfle­xion, que j’an­nonce ma démis­sion du poste de direc­teur musical de l’Opéra de Paris afin de passer plus de temps avec ma famille.» – Schweren Herzens und nach reif­li­cher Über­le­gung gebe er seinen Rück­tritt von der Posi­tion des musi­ka­li­schen Leiters der Pariser Oper bekannt, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

Zugleich betont er, welches Privileg es gewesen sei, in den vergan­genen beiden Spiel­zeiten so schöne Momente mit dem Orchester, den Künst­lern der Chöre und den Künst­ler­teams der Pariser Oper zu teilen. Er glaube, wir lebten in einer Zeit, die unser Wesen tief­grei­fend und tief­grei­fend verän­dert habe, und er gewinne daraus eine größere Wert­schät­zung für das Leben, und er erkenne, wie sehr Kunst und Musik sein tägli­ches Leben und das der Menschen um ihn herum berei­chere.

«Je n’ai pas d’au­tres projets que d’être avec mes proches. Je leur suis profon­dé­ment recon­nais­sant pour leur soutien dans ma déter­mi­na­tion à toujours grandir et me dépasser, tant dans ma vie person­nelle qu’ar­tis­tique, jour après jour.» – Er habe keine anderen Pläne, als mit seinen Lieben zusammen zu sein. Er sei ihnen zutiefst dankbar für ihre Unter­stüt­zung in seinem Entschluss, Tag für Tag sowohl in seinem persön­li­chen als auch in seinem künst­le­ri­schen Leben immer weiter zu wachsen und sich selbst zu über­treffen.

Gerade dieses State­ment war es wohl, das die Pariser Zeitungen dazu veran­lasste, darauf hinzu­weisen, dass Dudamel sich 2021 verpflichtet habe, die Oper sechs Jahre lang zu leiten, dass die New York Phil­har­monic Orchestra im Februar 2023 bekannt gaben, dass Dudamel ab 2026 für fünf Jahre ihr musi­ka­li­scher und künst­le­ri­scher Leiter werde und dass er musi­ka­li­scher und künst­le­ri­scher Leiter des Los Angeles Phil­har­monic Orchestra sei.

Neef dankte Dudamel, dessen Leiden­schaft und immenses Talent das Reper­toire des Hauses berei­chert habe. Es sei ihm gelungen, eine beson­dere Bezie­hung zu den Musi­kern des Orches­ters, den Künst­lern der Chöre, den Sängern und den Künst­ler­teams aufzu­bauen, eine Bezie­hung, die von gegen­sei­tigem Respekt und dem Wunsch geprägt sei, gemeinsam die schönsten Auffüh­rungen zu gestalten. Neef nennt den jüngsten Erfolg von Nixon in China als eines der der eindrucks­vollsten Beispiele dafür. Er spreche Dudamel seinen tiefen Dank für die während seiner Amts­zeit geleis­tete Arbeit aus. Und am Ende betont er, dass er Duda­mels Entschei­dung voll und ganz respek­tiere.

