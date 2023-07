Florian Amort wurde 1992 in Berchtesgaden geboren und erhielt dort Unterricht in Klavier, Orgel und Violine. Nach einem Frühstudium (Kirchenmusik) in Salzburg und dem Abitur studierte er als Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Geschichte und Katholische Theologie an den Universitäten in München, Wien und Pavia/Cremona. Mehrmonatige Forschungsaufenthalte führten ihn nach Rom und Paris. Zurzeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im FWF-Forschungsprojekt „Cimarosas ‚Il matrimonio segreto‘ zwischen Italien und dem Reich (1792–1815)“ am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien und verfasst eine Dissertation über die Rezeption dieser Oper im deutschsprachigen Raum. Er ist zudem Mitglied in der Vienna Doctorial Academy „Theory and Methodology in the Humanities“ (University of Vienna) und Präsident von „Juvenilia, European Network of Young Opera Friends.“ Daneben arbeitet er als Konzertdramaturg, Moderator und Musikjournalist für verschiedene Formate. Seit 2019 ist er als freier Mitarbeiter für die Frankfurter Allgemeine Zeitung tätig.