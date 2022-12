Unter der Leitung von Kurt Eich­horn erklang 1979 Hans Pfitz­ners Oper Das Christ-Elflein im Baye­ri­schen Rund­funk. 2022 erscheint diese Aufnahme auf einem Doppel­album. Pfitz­ners Spiel­oper erzählt die Geschichte eines Elfleins, bezau­bernd von Helen Donath gesungen, das, faszi­niert von dem Klang der Weih­nachts­glo­cken, zu den Menschen will. Nach einer Erzäh­lung, die Ilse von Stach 1906 unter dem Einfluss von Gerhart Haupt­mann veröf­fent­lichte, verfasste Pfitzner noch im selben Jahr selbst das Libretto. Das Christ­kind­chen (Janet Perry) nimmt das Elflein mit auf die Erde zur Weih­nachts­be­sche­rung in das Haus von Herrn Gumpach (Paul Hansen). Dessen Tochter Traut­chen ist sehr krank, und das Christ­kind­chen hat den Auftrag, sie mit in den Himmel zu nehmen. Da schenkt ihr das Elflein seine Seele, damit sie gesund werden kann, und kehrt selbst in den Himmel zurück. Die ursprüng­li­chen Dialog­texte, die Pfitzner zwischen die einzelnen Nummern plat­ziert hatte, ersetzte der Baye­ri­sche Rund­funk durch einen Text des 2012 verstor­benen Rund­funk­mit­ar­bei­ters Alois Fink, der auch auf den beiden CDs zu hören ist.