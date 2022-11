„Diese unmög­liche Kombi­na­tion: Hack­brett und Streich­brett, Hilf­lo­sig­keit und Pathos“ räso­nierte Hans Werner Henze in einem Tage­buch­ein­trag. Tatsäch­lich wirken die Fakturen des von Isang Enders auf seinem Streifzug durch Henzes Werke für das von diesem offenbar unge­liebte Cello wider­sprüch­lich. Es gibt viel lyrisch Intro­spek­tives auf diesem anläss­lich von Henzes zehntem Todestag erschei­nenden Album, aber kein extro­ver­tiertes Pathos. Wenn man weiß, dass Henzes Noten­stimmen oft den Verlauf grafi­scher Linien, Bewe­gungen von fallenden Blät­tern und anderes nach­ahmen, wird dieses kompo­si­to­ri­sches Verfahren um die Cello-Stimmen der ausge­wählten Werke als groß­ar­tige Verpa­ckungs- und Umhül­lungs­kunst erkennbar.

Isang Enders gibt mit dem dritten Satz von Hans Werner Henzes großer Cello­ro­manze Engli­sche Liebes­lieder Einblick in das Album.

Denn es sind oft die Instru­men­tal­stimmen, die das (Solo)-Cello mit Charisma aufladen, die in den Engli­schen Liebes­lie­dern die für Henze charak­te­ris­ti­schen Kanti­lenen beisteuern und der Ode an den West­wind eine dunkle wie durch­läs­sige Schön­heit geben. ‚Neben­stimmen‘ korri­gieren die von Henze dem Cello zuge­spro­chene Anti­pa­thie. Gerade in den aktu­ellen Krisen wird an diesen Klängen ersicht­lich, dass Henze eine der profi­lier­testen Kompo­nier-Hand­schriften des mitt­leren und späten 20. Jahr­hun­derts besaß. Die Stücke dieses Albums zeigen Form­be­wusst­sein, ein exzel­lentes Gestal­tungs­ver­mögen für Atmo­sphären und Stim­mungen, die Befä­hi­gung zum stillen Trauern ohne auftrump­fende Leidens­ge­bärden und hohe Sensi­bi­lität für das musi­ka­li­sche Para­phra­sieren von Lite­ratur. Eine beson­dere und von Jona­than Stuck­hammer mit Cello-Kolleg*innen und dem WDR Sinfo­nie­or­chester exquisit gestal­tete Werk­aus­wahl.