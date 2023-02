Ludwig van Beet­ho­vens Cello­so­naten gehören zu den faszi­nie­rendsten Zyklen der Musik­ge­schichte, da sie die künst­le­ri­sche Entwick­lung des Kompo­nisten auf einzig­ar­tige Weise hörbar werden lassen. Die Sonaten Opus 5 sind Werke des jungen Beet­ho­vens, die Sonate Opus 69 zählt zu den Haupt­werken des „Mitt­leren Beet­hoven“, während die beiden letzten Cello­so­naten prägend für die spätere Stil­phase waren.

Hendrik Blumen­roth und Marga­rita Oganesjan widmen sich diesen Werken auf ihrem Album „Beet­ho­vens Kosmos“. „Man kommt über den Mikro­komos der Sonaten zum Makro­kosmos Beet­ho­vens Werk und Leben“, sagt Oganesjan. Hört man in den frühen Sonaten noch den rebel­li­schen Ton und erkennt den Fokus auf Virtuo­sität, lässt sich in den späteren Sonaten deut­lich die inner­liche Zerris­sen­heit Beet­ho­vens spüren: Sie werden musi­ka­lisch expe­ri­men­tier­freu­diger, gewagter. Klingen aber auch zerris­sener, „schroffer“.

Die unglaub­lich große musi­ka­li­sche Band­breite dieser Stücke stellt das Duo vor eine große Heraus­for­de­rung: so unter­schied­lich wie der Charakter der einzelnen Sonaten, so viel­seitig müssen die Musiker diese inter­pre­tieren. Blumen­roth und Oganesjan gelingt dies wunderbar. In ihrem hervor­ra­genden Zusam­men­spiel bringen sie die verschie­denen Nuancen dieser kammer­mu­si­ka­li­schen Werke mit Leiden­schaft und Virtuo­sität hervor. Sie durch­dringen die Musik Beet­ho­vens und offen­baren deren emotio­nale Tiefe auf eindring­liche Weise.