Robert Schu­manns Sonaten für Klavier gehören zu den rich­tungs­wei­senden und zugleich anspruchs­vollsten Werken der Romantik, da der Kompo­nist mit ihnen die dama­lige musi­ka­li­sche Form völlig neu erfand. Die südko­rea­ni­sche Pianistin Jimin Oh-Have­nith hat für den ersten Teil ihrer geplanten Schu­mann-Reihe eine eindrucks­volle Einspie­lung der Klavier­so­nate Nr. eins, op.11 und der Fantasie C‑Dur, op. 17 vorge­legt.

Jimin Oh-Have­nith stellt ihr Album „For Clara“ vor.

Beide Werke hatte Schu­mann seiner Frau Clara gewidmet. Daher sei es nicht der tech­ni­sche und musi­ka­li­sche Aspekt der Kompo­si­tionen allein, der Oh-Have­nith faszi­niere, sondern die tiefen Empfin­dungen, die Schu­mann in ihnen offen­bart: „In seiner Musik geht es immer um das Herz und um die Wert­schät­zung des Mensch­seins; mit einer Fülle von inneren Nuancen in einem gren­zen­losen Raum.“ Diesen Reichtum an Emotionen weiß Oh-Have­nith in ihrer leiden­schaft­li­chen und tech­nisch beein­dru­ckenden Darbie­tung auf faszi­nie­rende Weise hervor­zu­bringen. Die Vortrags­weise ist klar und durch­dacht, ohne nur einmal geküns­telt zu wirken, ihr Spiel voller Empa­thie und musi­ka­li­schem Fein­ge­fühl. Diesen gren­zen­losen Raum kann man kaum schöner zum Klingen bringen!

