Will­kommen in der neuen Klas­sik­Woche,

heute mit einer letzten und mono­the­ma­ti­schen Ausgabe vor der Sommer­pause. Es dreht sich alles um den Zustand der Salz­burger Fest­spiele, oder genauer gesagt: Ich werfe einen Blick auf die enttäuschten Hoff­nungen in den Inten­danten Markus Hinter­häuser.

Rück­blick: Hoff­nung der Vergan­gen­heit

Markus Hinter­häuser war einst Hoff­nungs­träger: Er hat Jour­na­lis­tinnen und Jour­na­listen in Restau­rants und Bars getroffen, ihnen von der exis­ten­zi­ellen Größe der Musik vorge­schwärmt, intel­lek­tuell mit Leonard Cohen, Gustav Mahler und Salva­tore Sciar­rino jongliert und ganz nebenbei nach­voll­ziehbar klar gemacht, warum zunächst Peter Ruzicka, dann Jürgen Flimm und später Alex­ander Pereira die Salz­burger Fest­spiele an die Wand gefahren haben – und: was er besser machen würde. Er, der Mann aus Salz­burg, hatte Salz­burg stets als großes Ziel vor Augen. Und viele von uns (auch ich) haben ihm die schönen Worte abge­nommen. Als er 2016 Inten­dant der Salz­burger Fest­spiele wurde, galt Markus Hinter­häuser als Erneuerer, als einer, der das konser­va­tive Klunker-Banken-Öster­reich mit links­in­tel­lek­tu­ellem Welt­geist vereinen könnte. Ein neuer Gerard Mortier – endlich!

Die Enttäu­schung

Aber Markus Hinter­häuser hat als Inten­dant leider vor allen Dingen künst­le­risch enttäuscht. All seine Vorgänger haben wenigs­tens irgend­etwas „hinter­lassen“, große Stimmen entdeckt (Anna Netrebko), geniale Diri­genten geholt (Niko­laus Harnon­court) und den Fest­spielen eine eigene Rich­tung gegeben: vom Mozart-Spek­takel (Ruzicka) über den Regie-Jet-Set (Flimm) bis zum erbar­mungs­losen Glamour-Festival (Pereira). Nichts davon bei Hinter­häuser, im Münchner Merkur schrieb Markus Thiel diese Woche: „Das Festival hat es sich behag­lich im Bewährten einge­richtet“. In der Süddeut­schen heißt es über Salz­burg: „fad“ und „mutlos“.

Und tatsäch­lich, sobald Hinter­häuser Chef wurde, regierte er mit sehr persön­li­cher Agenda: Publi­kums­lieb­linge wie der Pianist Rudolf Buch­binder wurden von den Fest­spielen verbannt (statt­dessen wurden Mode-Pianisten wie Igor Levit verpflichtet). Und mit Salz­burgs erfolg­reichsten Produk­tionen (etwa Franz Welser-Mösts Strauss-Diri­gaten) schien Hinter­häuser sich nie so richtig iden­ti­fi­ziert zu haben. Während er persön­lich auf etablierte Klassik-Marke­ting-Stars setzte (Igor Levit, Daniel Baren­boim, Anna Netrebko, Plácido Domingo), gingen die wenigen echten Salz­burg-Entde­ckungen (wie Asmik Grigo­rian) eher auf das Konto der Diri­genten als auf das des Inten­danten. Der mutierte derweil vom intel­lek­tu­ellen Bohe­mien zum hand­zahmen Schoß­hund der alten Fest­spiel­prä­si­dentin: Helga Rabl-Stadler zog die Strippen, und er, der eins­tige Revo­lu­tionär, entpuppte sich als zerbrech­liche, unselbst­kri­ti­sche und selbst­mit­lei­dige Mimose. Schnell zeigte sich, dass dem klavier­spie­lenden Schön­geist der Mumm zum Inten­danten fehlte. Und seit Helga Rabl-Stadler die Fest­spiele verließ, wirkt ihr Zögling beson­ders verloren.

Kritik ist doof

Was viele Wegbe­gleiter von Markus Hinter­häuser wohl erschreckt hat, war, wie unsou­verän er mit offen­sicht­li­chen Fehl­ent­schei­dungen umge­gangen ist. Ausge­rechnet der Mann, der vor seiner Inten­danz die exis­ten­zi­elle Bedeu­tung der Kunst für die Welt beschworen hatte, schien in einer realen Krisen­si­tua­tion den Blick dafür verloren zu haben, dass eine Welt im Wandel klare Kante in der Kunst benö­tigt (und keine persön­li­chen Befind­lich­keiten). Da war zunächst die völlig naïve Hoff­nung auf das große Geld aus Russ­land (Hinter­häuser stand hinter dem verhee­renden Gazprom-Deal der Fest­spiele), sein fast schon mani­sches Fest­halten an Teodor Curr­entzis und das Igno­rieren der Tatsache, dass der Diri­gent sich bis heute willent­lich abhängig vom System Putin, von VTB Bank, Gazprom und der russi­schen Regie­rung macht. Das hat weniger mit Gerad­li­nig­keit als mit Stur­heit zu tun (selbst Inten­danten wie Louw­rens Lange­voort oder Matthias Naske – beide einst sehr nahe Curr­entzis-Freunde – haben verstanden, dass dem Diri­genten derzeit eher nicht zu vertrauen ist).

Hinter­häuser erklärte, dass sein Kompass die juris­ti­schen Grenzen seien, nicht das mora­li­sche Gewissen. Und so gab er ausge­rechnet den von ihm so oft als exis­ten­ziell beschrie­benen Kunst-Raum als Ort auf, in dem Moral verhan­delt werden kann (über dieses Phänomen habe ich in diesem Podcast übri­gens ausführ­lich mit Hinter­häuser-Fürspre­cher, dem Philo­so­phen Konrad Paul Liess­mann, debat­tiert). Das dies­jäh­rige Motto „Die Welt ist aus den Fugen“ wirkt im Ange­sicht von Hinter­häu­sers realem Handeln wie eine hohle und inhalts­leere Phrase. Statt seinen Kriti­kern direkt zu antworten, zog Hinter­häuser es irgend­wann auch vor, seine Wahr­heiten lieber aus gesi­cherten Räumen heraus zu verkünden. Statt eine wich­tige, welt­män­ni­sche Debatte anzu­nehmen, schrumpfte er den Diskurs oft auf persön­li­ches Klüngel-Niveau. Fast schien es, als witterte Hinter­häuser plötz­lich überall jene Hinter­zimmer-Gespräche, die er früher selbst so gerne führte.

Alte Freunde wenden sich ab

Voll­kommen ohne Not verlor Markus Hinter­häuser dann auch noch den Rück­halt vieler seiner intel­lek­tu­ellen Freunde, als er den Protest vom Publi­kums­lieb­ling Corne­lius Obonya gegen die Betei­li­gung der rechts­na­tio­nalen FPÖ an Salz­burgs Rechts-Regie­rung als „bemer­kens­werte gedank­liche Schlicht­heit“ kriti­sierte. Nun standen selbst alte Wegge­fährten wie Stefan-Zweig-Experte Klemens Renoldner öffent­lich gegen ihn auf (hier der Stan­dard-Kommentar dazu, und auch ich habe das in einer Video-Kolumne thema­ti­siert). Hinter­häuser wirkte in der Öffent­lich­keit plötz­lich fahrig, und hinzu kam seine merk­wür­dige Kreativ- und Mutlo­sig­keit bei den Fest­spielen, die Musik­jour­na­list Markus Thiel lako­nisch so zusam­men­fasst: „Der Blick auf die Bilanz gepaart mit einer gewissen Mutlo­sig­keit und Träg­heit gebiert eben Programme wie 2023.“ Thiel vermutet eben­falls, dass Hinter­häuser die eigene Haus­macht verlor und sich nicht mehr gegen die Wiener Phil­har­mo­niker durch­setzen kann. Auf jeden Fall dürften die Phil­har­mo­niker über die musi­cAe­terna-Auftritte in Salz­burg nur wenig amüsiert gewesen sein (auf meine Anfrage wies Hinter­häuser zurück, dass er Curr­entzis auch als Ersatz-Diri­genten für Franz Welser-Mösts Macbeth anfragen wollte – nun diri­giert eben Phil­ippe Jordan).

Es ist eine Stil­frage, wie schamlos Markus Hinter­häuser und die Salz­burger Kultur­po­litik die neue Fest­spiel-Präsi­dentin Kris­tina Hammer zunächst feierten, um sie dann öffent­lich zu demon­tieren (wenn da nicht auch noch Rech­nungen offen sind!). Und auch unter Künst­le­rinnen und Künst­lern scheint der Rück­halt allmäh­lich zu bröckeln. Letztes Jahr gab es auf Grund von Hinter­häu­sers Spon­so­ring-Modellen Streit mit der Regis­seurin Yana Ross und dem Autor Lukas Bärfuss, das Obonya-Bashing kam hinzu, und ein Rechts­streit, in dem der Tenor Wolf­gang Ablinger-Sper­r­hacke gegen das Beschäf­ti­gungs­mo­dell der Fest­spiele klagt, wurde immer wieder verschoben und steht noch aus. Vieles deutet darauf hin, dass Hinter­häuser seine eigenen Fest­spiele nicht mehr im Griff hat.

Der Provin­zi­elle

Und auch ein Groß­teil der öster­rei­chi­schen Presse, die Hinter­häuser einst als Erlöser feierte (und über­haupt erst ins Amt schrieb), steht ihm heute eher kritisch gegen­über. Der Stan­dard, der Falter oder der Kurier kriti­sieren seinen Kurs regel­mäßig, und über­re­gional scheinen die Salz­burger Fest­spiele eine immer klei­nere Rolle zu spielen (der deut­sche Jour­na­list Markus Thiel kommen­tiert: „Opern­pre­mieren wie Falstaff und Macbeth von Verdi plus Mozarts Figaro, insze­niert von Chris­toph Marthaler, Krzy­sztof Warli­kowski und Martin Kušej, all dies hat wenig mit Kultur-Speer­spitze zu tun.“). Früher tanzte wenigs­tens Anna Netrebko auf den Tischen im Triangel: Heute wird Hinter­häuser hier viel­leicht wie bei Western von gestern mit seinen alten „Fuzzy-Freunden“ abhängen, mit Kušej, Peter Sellars oder Ioan Holender – ein Senioren-Stamm­tisch. Und auch Hinter­häu­sers letzte Fürspre­cher sind haupt­säch­lich alte Männer, die den Anschluss an eine neue mediale Wirk­lich­keit längst verloren haben und am liebsten weiter in der Welt von gestern leben würden.

Dass Heinz Sichrovsky vom Ösi-Magazin News (Sie kennen ihn nicht? Macht nix, wir haben ihn hier bislang immer „Opi“ genannt) Hinter­häuser auf seiner Titel­seite als „Der König von Salz­burg“ kürt, dürfte ein Bären­dienst für den Freund gewesen sein (der Original-Titel und die Origi­nell-Vari­ante hier). Denn der Text zeigt zum einen, dass Hinter­häuser seine fein­geis­tigen, intel­lek­tu­ellen Freunde von damals inzwi­schen gegen den Quer­schützen aus dem billigsten Blätter-Boule­vard einge­tauscht hat. Zum anderen zeigt sich in solchen Arti­keln, wie der Inten­dant und seine Freunde das Salz­burger Amt verstehen: der Inten­dant als „König“, ein Monarch, der voll­kommen ohne Rück­sicht auf Realität und reale Kritik, stur seinen Weg geht – einer, der keine Wider­sprüche erträgt, der macht, was er will und belei­digt ist, wenn man ihm wider­spricht. Die Fest­spiele als Spiel­zeug eines kleinen, trot­zigen Kindes. Das Schlimmste aber ist, dass die einst so stolzen und inter­na­tio­nalen Salz­burger Fest­spiele durch derar­tige PR-Desaster auf das Debatten-Niveau tiefster Provin­zia­lität gesunken sind. Die Fest­spiele unter Markus Hinter­häuser scheinen haupt­säch­lich noch um Salz­burg selber zu kreisen – wie um eine geschmol­zene Mozart­kugel. Oder sie schrumpfen noch kleiner, auf die indi­vi­du­elle Befind­lich­keit des Inten­danten. Wie auch immer: So lang­weilig, unbe­deu­tend, provin­ziell und irrele­vant wie heute waren die Fest­spiele nach dem Krieg jeden­falls noch nie.

Und wie geht es nun weiter?

Markus Hinter­häu­sers Vertrag läuft 2026 aus. Dass er bislang noch nicht verlän­gert wurde, spricht Bände (jede Auffüh­rung wird so zur Gret­chen­frage seiner Zukunft). Die Karten scheinen sich gut zu verkaufen, frag­lich aller­dings, wie nach­haltig das 0/8/15 Problemlos-Programm ist und was Salz­burg in Zukunft noch von Bregenz, Grafenegg oder anderen Sommer-Spek­ta­keln unter­scheidet (Aix-en-Provence ist längst der span­nen­dere Fest­spielort). Der Inten­dant wirkt amts­müde, genervt und unaus­ge­gli­chen (schwant ihm etwa, dass er schon bald mit Holender, Sichrovsky und anderen uncoolen Zeit­ge­nossen ziem­lich einsam seine Wunden lecken muss?). Sein Landes­haupt­mann Wilfried Haslauer aus der Rechts-Regie­rung würden ihm sicher­lich noch mal zwei Vertrags-Jahre schenken. Aber hinter den Kulissen wird wohl bereits über Alter­na­tiven nach­ge­dacht: Dem Regis­seur und Ex-Inten­danten der Komi­schen Oper in Berlin, Barrie Kosky, wird demnach Inter­esse nach­ge­sagt (aber ist er inzwi­schen nicht auch etwas ausge­laugt?).

Span­nender wäre sicher­lich Frank­furts erfolg­rei­cher Inten­dant, der gerade in Erl geschasste Bernd Loebe, ein Mann mit Stra­tegie und Konzept. Oder doch eine öster­rei­chi­sche Lösung mit inter­na­tio­naler Ausstrah­lung? All das könnte diesen Sommer ganz entspannt im Café Bazar an der Salzach debat­tiert werden, wenn die Auffüh­rungen zu wenig Debatten hergeben (das mit dem „Bazar“ ist ein Insider-Joke, den Markus Hinter­häuser sicher­lich versteht, einfach mal bei ihm nach­fragen).

Und wo bleibt das Posi­tive, Herr Brüg­ge­mann?

Ja, wo zum Teufel bleibt es denn? Ich setze dieses Jahr mal aus in Salz­burg und freue mich dennoch auf einen Sommer mit viel Musik an anderen Orten, auf Ferien, auf das Paddeln und auf ein ausge­ruhtes Wieder­lesen in vier Wochen. Wenn Ihnen zwischen­zeit­lich lang­weilig wird: Verfolgen Sie doch, was die CRESCENDO Redak­tion auf Insta­gram treibt, besu­chen Sie unsere Strea­ming-Platt­form foyer, hören Sie doch mal in den Festival-Podcast mit Katha­rina Wagner rein, hören Sie die Themen-Podcasts von Alles klar, Klassik? nach (hier zum Thema Stimmen, hier zum Thema Die Zukunft der Kultur), oder schauen Sie mal auf meiner YouTube-Seite vorbei, auf der ich einige neue Videos hoch­ge­laden habe. Via Insta oder Twitter berichte ich natür­lich auch live von den Bayreu­ther Fest­spielen und anderen Kultur-Veran­stal­tungen. Also: Wir sehen uns.

In diesem Sinne: Halten Sie die Ohren steif!

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@​crescendo.​de