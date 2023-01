Jazz made in Germany by Klaus Doldinger. Der Buch­titel und das gleich­na­mige Album von 1963 beschreiben Klaus Doldin­gers Schaffen und seinen maßgeb­li­chen Einfluss auf die Jazz-Welt. Der 86-jährige gebür­tige Berliner, Pionier des modernen Jazz in Deutsch­land, erzählt in seiner Auto­bio­grafie vom oft mühsamen Weg eines Jazz-Musi­kers seiner Zeit. Die Kluft zwischen kommer­zi­eller Musik und Jazz war groß, und die Unter­schei­dung zwischen Unter­hal­tungs- und ernster Musik wurde strikt einge­halten. Doch mit Klaus Doldinger entwi­ckelte sich eine neue Genera­tion von deut­schen Musi­kern, die den Jazz in ein neues Licht rückten. Eine persön­liche Geschichte, die beim Lesen das Gefühl weckt, Klaus Doldinger säße vor einem und erzähle von seinem Weg voll aufre­gender Aben­teuer und bedeu­tungs­voller Begeg­nungen. Faszi­na­tion, Leiden­schaft und ein beein­dru­ckend starker Wille liegen in Doldin­gers Worten. Die Auto­bio­grafie ist ein Buch, das ein Leben gleich­zeitig auch vertont: QR-Codes führen zu Titeln, die Doldin­gers Leben prägten, inspi­rierten und seine eigenen Werke verewigen. Vom Schüler eines Konser­va­to­riums zum Band­leader mehrerer Jazz­bands hin zum Instru­men­ta­listen, Auftrags­kom­po­nisten und Produ­zenten – ein breit­ge­fä­chertes, viel­sei­tiges und vor allem: ein musi­ka­li­sches Leben.

Fotos: Warner Music