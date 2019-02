Bei Ver­dis Oper Mac­beth ist Maria Cal­las’ sen­sa­tio­nel­ler Sca­la-Auf­tritt im Jahr 1952 bis heu­te der Maß­stab geblie­ben: Die ers­te rund­um über­zeu­gen­de Stu­dio­auf­nah­me gelang Clau­dio Abba­do erst 24 Jah­re spä­ter, als er die gefei­er­te Sca­la-Pro­duk­ti­on Gior­gio Streh­lers für die Schall­plat­te nach­pro­du­zier­te. Die­se auch akus­tisch exzel­len­te Refe­renz-Auf­nah­me gibt es jetzt in einem neu­en digi­ta­len Remas­ter, und sie hat nichts ein­ge­büßt von ihrer jugend­li­chen Fri­sche, ihrer schar­fen, rhyth­mi­schen Atta­cke und ihrer sog­ar­ti­gen Strin­genz. Es ist bis heu­te die im Orches­ter­spiel sorg­fäl­tigs­te, in der voka­len Gesamt­leis­tung homo­gens­te Ein­spie­lung die­ser fins­te­ren Oper geblie­ben, die in den männ­li­chen Par­ti­en mit Pie­ro Cap­puc­cil­li (Mac­beth), Nico­lai Ghi­au­rov (Ban­co) und Pla­ci­do Dom­in­go (Macduff) die damals welt­weit füh­ren­den Akteu­re auf­bot. Auch Shir­ley Ver­rett lie­fer­te ein hoch­dra­ma­ti­sches Por­trät der Lady, wenn­gleich ihr das ent­schei­den­de Quan­tum voka­len Gifts fehl­te, wäh­rend der jun­ge Abba­do das Kunst­stück fer­tig­brach­te, den nöti­gen thea­tra­li­schen Furor mit einer an Pedan­te­rie gren­zen­den Prä­zi­si­on im Orches­ter und bei den Chö­ren zu ver­knüp­fen: Als Stu­dio­auf­nah­me ist die­ser „Mac­beth“ noch immer kon­kur­renz­los.