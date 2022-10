Anna Ettlinger recher­chierte in Parten­kir­chen und verliert im Duell um die Autor­schaft für die Biografie des Diri­genten Hermann Levi (1838–1900) gegen dessen Witwe Mary und keine Gerin­gere als Cosima Wagner. Aber Levis lang­jäh­rige Freundin und Vertraute ist keine badi­sche Miss Marple, sondern eine Wagne­ria­nerin mit frei­zü­giger Erotik und eman­zi­pa­to­ri­schem Geist. Der ameri­ka­ni­sche Gambist und Musik­wis­sen­schaftler Laurence Dreyfus (Wagner and the Erotic Impulse, 2012) macht aus den Konstel­la­tionen von Verhül­lungen, Verschweigen und Verdrängen in zahl­rei­chen Rück­blenden den langen Prozess einer mensch­li­chen Selbst­fin­dung.

Eroti­sche Sehn­sucht und der kompli­zierte Umgang mit dieser sind in Dreyfus’ Roman die wahren Gründe für die Bekeh­rung des Brahms-Anhän­gers Hermann Levi zum Wagner-Apostel. Von Wagner erhält der Jude Levi den Ruf zum Dirigat der Urauf­füh­rung von Parsifal bei den Bayreu­ther Fest­spielen 1882. Erst in der Entou­rage des mora­lisch unkom­pli­zierten Zukunfts­mu­si­kers gesteht sich Levi seine homo­se­xu­ellen Neigungen ein. Der in Wagners Bühnen­weih­fest­spiel die Schön­heit Parsi­fals bewun­dernde Selbst­ver­stümmler Klingsor, Brahms’ Schick­sals­lied und Feld­ein­sam­keit erhalten in Dreyfus’ belle­tris­ti­scher Speku­la­tion für Hermann Levi exis­ten­zi­elle Bedeu­tung.

Eigent­lich eine tolle Geschichte. Aber klischee­hafte Zuschrei­bungen über Kompo­si­tionen, Ästhetik und eroti­sche Fanta­sien durch­wirken diese homo­phile Phan­tasie. So bleibt unkom­men­tiert, ob und warum Fran­zosen gene­rell nichts von Goethe verstehen. Beken­nende Homo­se­xu­elle wie der Parsifal-Bühnen­bildner Paul von Joukowsky legen bei Dreyfus eine aufdring­liche, fast ordi­näre Neugier an den Tag und Wagner ist ein prunk­süch­tiger Egomane mit messia­ni­schen Anwand­lungen. Dreyfus bremst seine span­nende Hand­lung in betu­li­cher Detail­ver­ses­sen­heit ab. Worte über psychi­sche und sexu­elle Selbst­be­frei­ungen bewegen sich stilis­tisch zwischen Eugenie Marlitt und Magnus Hirsch­feld. Ohne Ironie und ohne Mumm zum großen Melo­dram ist Parsi­fals Verfüh­rung für die Lektüre in der Genera­tion Queer zum Beispiel im Vergleich mit Hanns Fuchs’ blumig-ironi­scher Schrift Richard Wagner und die Homo­se­xua­lität (1903) eine Enttäu­schung, weil Dreyfus in der Figu­ren­zeich­nung alle bestehenden Vorur­teile repe­tiert und es deshalb keinerlei Über­ra­schungen gibt.