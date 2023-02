Mit seinem Sinn für Humor sorgt der Cellist Diego Hernandez Suarez oft dafür, dass trotz harter Arbeit auch gelacht wird bei den Proben des Kammer­or­ches­ters „Les essences“. Dessen Gründer und Leiter, den deutsch-türki­schen Geiger Önder Baloglu, hatte er bereits beim Orchester der Klang­Ver­wal­tung kennen­ge­lernt. Was der Spanier seiner­zeit als „gemein­samen Spleen“ erkannte, müsste man nach Abzug der Selbst­ironie eine künst­le­ri­sche Vision nennen: die Fokus­sie­rung auf musi­ka­li­sche Ziele, die sich nicht in ein gefüh­liges Unge­fähr hüllen. Was er meint, ist das stän­dige Streben nach Inter­pre­ta­tionen, die klar kontu­riert sind und jeder kriti­schen Betrach­tung stand­halten.

So gesehen sind wohl auch alle anderen Mitglieder des Kammer­or­ches­ters „Les essences“ ein wenig besessen. Sie verfolgen den Anspruch, jeden Ton zu begründen, den sie spielen. Stets recht­fer­tigen zu können, warum sie eine Melodie so und nicht anders gestalten. Hinzu kommt der Ehrgeiz, sich jugend­li­chen Schwung und Frische im Spiel zu bewahren. Auch deshalb tritt „Les essences“ gern im Stehen auf – es ermög­licht mehr Bewe­gungs­frei­heit und körper­lich gelöstes Musi­zieren, das die Inter­ak­tion begüns­tigt.

Die Mitglieder des Kammer­or­ches­ters „Les essences“ stellen sich vor.

Der Wille zum Konzen­trat, zur Essenz trug ebenso zur Namens­ge­bung bei wie der Name der Stadt Essen als Haupt­sitz des Orches­ters. Hervor­ge­gangen ist das Ensemble aus dem immer größer werdenden Freun­des­kreis des Streich­quar­tetts „Quart.essence“, das Önder Baloglu im Jahr 2009 grün­dete. Durch Konzerte mit diversen Gästen erwei­terte sich das Quar­tett allmäh­lich. Doch bis heute ist die Vierer­for­ma­tion der feste Kern des Streich­or­ches­ters: Er trifft sich zu den ersten Proben allein und erar­beitet das Gerüst der Inter­pre­ta­tion.

Insge­samt sind „Les essences“ aber inzwi­schen etwa 18 Mitglieder aus 15 verschie­denen Ländern: Orches­ter­profis, junge Virtuosen und ausge­wählte Élite-Studenten, die ohne Diri­gent musi­zieren. Das verschwo­rene Kollektiv ist nicht nur auf der Suche nach dem Wesent­li­chen in der Musik: „Unsere Idee ist, auch den geschicht­li­chen, sozio­kul­tu­rellen und poli­ti­schen Zuständen unserer Gesell­schaft nach­zu­spüren. Hoch­span­nung und Dramatik sind da eigent­lich garan­tiert“, sagt Önder Baloglu.

Ein wich­tiger Mentor war der in Wien gebo­rene Geiger Andreas Reiner, der einst bei Itzhak Perlman studierte und als Konzert­meister Erfah­rung in vielen hoch ange­se­henen Orches­tern sammeln konnte, unter anderem auch bei den Münchner Phil­har­mo­ni­kern, wo er unter dem legen­dären Diri­genten Sergiu Celi­bi­dache spielte. Zudem war er Gründer des inzwi­schen aufge­lösten Rosa­munde Quar­tetts. An der Folk­wang Univer­sität der Künste in Essen unter­rich­tete Reiner viele Mitglieder von „Les essences“ im Fach Kammer­musik.

Auch Önder Baloglu, 1988 im türki­schen Adana geboren, zählte einst zu seinen Schü­lern. Bis heute spricht er mit höchstem Respekt von seinem Mentor, der „Les essences“ immer dazu animiert hat, möglichst oft aufzu­treten. Weil Vieles erst auf der Bühne passiert und sich Inter­pre­ta­tionen ohne Zuhörer nicht weiter­ent­wi­ckeln. Von den Folgen der Pandemie und der Explo­sion der Online-Formate waren die Musiker deshalb oft frus­triert. Dennoch feilen sie fleißig an neuen Projekten, entwi­ckeln Programme mit durch­dachtem Konzept, das Zusam­men­hänge zwischen den Stücken erkennbar macht.

Seit 2021 wird „Les essences“ durch das Land Nord­rhein-West­falen geför­dert. Das Orchester hat bereits ein Projekt mit dem Chor­Werk Ruhr reali­siert, ist im Konzert­haus Dort­mund aufge­treten, in der Merca­tor­halle Duis­burg und in der Cemal Reşit Rey Concert Hall von Istanbul. Derzeit bereitet es unter anderem einen Abend mit dem inter­na­tional erfolg­rei­chen Pianisten Fazil Say vor. Mit neuen, krea­tiven Konzert­reihen will sich die Forma­tion noch tiefer in der Kultur­land­schaft veran­kern. Wichtig ist Önder Baloglu dabei eine Synthese von Raum und Klang. „Wir möchten die Musik an genau den Orten erklingen lassen, für die sie ursprüng­lich gedacht war – also Sere­naden unter freiem Himmel, geist­liche Werke in Kirchen, Kammer­musik in Salons“, erklärt der Geiger, der heute selbst an der Folk­wang Univer­sität der Künste und am König­li­chen Konser­va­to­rium in Den Haag unter­richtet und in den Konzerten von „Les essences“ gerne auch mode­riert.

Was es bedeutet, sich in der Musik­welt zu etablieren, zeigen einige fröh­lich klin­gende Anek­doten: von einer im Zug liegen geblie­benen Oboe zum Beispiel, der ein Orches­ter­mit­glied – erfolg­reich! – mit dem Auto hinter­her­jagte. Von Önder Baloglu, dessen privates Zuhause immer wieder zur Herberge mit Schlaf­platz für Musiker wird. Von zahl­losen Corona-Tests und der Notwen­dig­keit, sich vom Stimm­ma­te­rial bis zu den Noten­stän­dern alles selbst beschaffen zu müssen. Harte Arbeit einer­seits, ein fröh­li­ches Mitein­ander ande­rer­seits: Für diesen Ensem­ble­geist ist Diego Suarez, der heute oft zwischen Essen und seiner Heimat­stadt Bilbao pendelt, ein guter Reprä­sen­tant.

