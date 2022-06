Christina M. Bauer ist freie Musikjournalistin und promovierte Psychologin. Sie ist fasziniert von Musik, besonders von Jazz und Klassik. Musik hört sie sich genau an und Menschen gut zu. Über die Jahre hat sie hunderte Interviews geführt, Porträts und Features für Zeitschriften und Zeitungen geschrieben, Alben und Konzerte rezensiert, und über Festivals berichtet. Eine Auswahl ihrer Porträts und Interviews hat sie in Buchform zweitveröffentlicht und übernimmt ab und an auch gern eine Moderation oder Konzerteinführung. Sie hat früher in kleinen Jazzensembles und im Gospelchor gesungen und spielt ein wenig Klavier.