Die Musikerin Maria Baptist erweitert ihr Trio um die Saxofonisten Jan von Klewitz und Richard Maegraith und nimmt das Album »Essays On Jazz« auf.

Für eine Band­lea­derin agiert Maria Baptist eher zurück­hal­tend. Die Berliner Pianistin und Kompo­nistin über­lässt das melo­di­sche Haupt­ge­wicht des Live-Albums „Essays On Jazz“ den beiden Saxo­fo­nisten Jan von Klewitz und Richard Maegraith, die die Gele­gen­heit auch gerne ergreifen, um ausla­dend weit durch die harmo­ni­schen Gefilde zu schweifen, solis­tisch eloquent und im Team raffi­niert komple­mentär arran­giert. Gönnt sich Baptist selbst ein wenig impro­vi­sa­to­ri­schen Frei­raum, entdeckt man Anklänge an klas­si­sches Mate­rial, bis hinein in kontra­punk­ti­sche, zuweilen auch arpeg­gie­rend ausfül­lende, akkor­disch wuch­tige Passagen.

Maria Baptist am Klavier spielt mit Fabian Timm am Bass, Heinz Lichius an den Drums sowie Jan von Klewitz und Richard Maegraith an den Saxo­fonen ihre Kompo­si­tion Midnight Rain.

Zwei Sets aus dem Berliner Jazz­club A‑Trane vom März 2022 haben es auf zwei CD-Seiten geschafft, neben den Solisten außerdem mit dem Bassisten Fabian Timm und dem Schlag­zeuger Heinz Lichius im Line-Up. Und sie verweilen mit eigenen Stücken stilis­tisch im Feld der kammer­jaz­zigen, stel­len­weise sich aufbäu­menden Moderne, elegant in der Umset­zung der Essays, zugleich tradi­ti­ons­be­wusst in der Deutung krea­tiver Schaf­fens­breite.

