Fällt der Begriff Belcanto, denkt man, wie der Name schon verrät, unwei­ger­lich an die Kunst des schönen Gesangs – Agilität, Virtuo­sität und vor allen Dingen eine wohl­klin­gende Stimme. Einen eindrucks­vollen Beweis dafür, dass diese Stimme nicht immer mensch­lich sein muss, liefert die junge Trom­pe­terin Matilda Lloyd mit ihrem Album „Casta Diva“. Ausge­hend von Jean-Baptiste Arbans Varia­tion über die Arie Casta Diva aus Bellinis Norma, erkundet sie die lyri­sche Stimme der Trom­pete in diesem goldenen Zeit­alter der Oper und stellt Werke von Rossini, Bellini und Doni­zetti in den Mittel­punkt.

Trailer zum Album „Casta Diva“ von Matilda Lloyd

„Die Trom­pete“, so Lloyd, „wird oft als mili­tä­ri­sches Instru­ment betrachtet, dabei ist sie ein sehr viel­sei­tiges Instru­ment, das zu viel Lyrik und Diktion fähig ist und in vielerlei Hinsicht der mensch­li­chen Stimme ähnelt.“ Gefühl­voll und mit sanftem Ton gelingt es der jungen Britin, diese Viel­sei­tig­keit ihres Instru­ments hervor­zu­heben. Sei es in Arran­ge­ments von bekannten Arien wie Doni­zettis Una furtiva lagrima oder auch in weniger gespielten Chan­sons von der fran­zö­si­schen Kompo­nisten und Opern­sän­gerin Pauline Viardot. Selten hat man eine Trom­pete so schön schmachten, sehnen und singen hören.

