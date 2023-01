Schram­mel­musik gehört zu Wien wie der Prater, das Sacher, der Heurige oder der Wiener Satz. Man denkt an Hans Moser und Paul Hörbiger, an die Reblaus und natür­lich: an Johann Strauss. Und tatsäch­lich: Auch wenn das vermeint­lich wiene­rischste Musik­genre auf die Brüder Johann und Josef Schrammel zurück­geht, wusste der Walzer­könig sehr genau, den melan­cho­li­schen Ton des Wiener Gemüts mit bitter­süßen Melo­dien zu treffen.

Die Neuen Wiener Concert Schram­meln spielen Johnny the Ostrich, das Titel­stück ihres Albums.

Den Neuen Wiener Concert Schram­meln ist auf ihrem Album „Johnny the Ostrich“ nicht weniger gelungen, als der lieb­lich-roman­ti­schen Strauss’schen Schwermut mitsamt ihrem Welt­schmerz im Drei­vier­tel­takt einen Kontra­punkt zu setzen. Bereits der Titel des Albums, wört­lich über­setzt mit „Johann, der Strauss“ lässt augen­zwin­kernd nicht nur einen anderen Blick auf die Wiener Ikone zu, sondern nähert sich ihr mit so viel Respekt wie Ironie.

Das Projekt „Schrammel meets Strauß“ der vier Instru­men­ta­listen (Peter Uhler und Johannes Fleisch­mann an der Violine, Helmut Thomas Stip­pich an der chro­ma­ti­schen Knopf­har­mo­nika und als Sänger sowie verant­wort­lich für diverse Kompo­si­tionen und Arran­ge­ments, dazu Peter Havlicek an der Kontra­gi­tarre) und der Sängerin Maria Stip­pich entschlackt mit hoch­ka­rä­tiger Kammer­musik jeden Hauch trie­fender Spie­ßig­keit, ohne der Musik ihren wiene­ri­schen Zauber zu nehmen.

Die Neuen Wiener Concert Schram­meln spielen D’Nach­ti­gall, und Maria Stip­pich führt einen Dudler, die Wiener Form des Jodels, vor.

Von Geschichten aus dem Wiener­wald, dessen welt­be­rühmtes Zither­solo Helmut Thomas Stip­pich in einer atem­be­rau­benden Kadenz an der Wiener Knopf­har­mo­nika neu belebt, bis hin zum Csárdás aus der Fleder­maus – jedes Stück auf diesem Album ist nicht nur eine wunder­bare Liaison aus den Herz­schmerz-Origi­nal­me­lo­dien und einer so frischen wie origi­nellen Inter­pre­ta­tion, sondern auch eine so kluge wie liebe­volle Vernei­gung vor dem Wiener Heiligtum Johann Strauss.

Ein Wort noch zu Maria Stip­pich: Sie nur als Sängerin des Ensem­bles zu nennen, würde ihr nicht gerecht werden, beherrscht sie nicht nur die Kunst des Wiener Dudlers – gern auch als groß­ar­tiger Doppel-Dudler zusammen mit ihrem Mann Helmut Thomas Stip­pich – perfekt, sondern beschert mit ihrem Seufzen und Schmieren neben glocken­reiner und glas­klarer Into­na­tion den Melo­dien und Arran­ge­ments einen rasanten und hinter­grün­digen Witz. Ob die Texte unbe­dingt aktua­li­siert und Corona-Bezüge sogar hier einge­baut werden mussten, sei dahin­ge­stellt.

Ob diese bunten Vögel respek­tive profes­sio­nellen Musiker etwas mit der Vogel-Strauß-Politik zu tun haben, von der Maria Stip­pich singt? Höchs­tens eines: Sie führen sie sehr amüsant und klug ad absurdum, indem sie ihre Köpfe weit genug ober­halb jegli­chen konven­tio­nellen Sands halten und sehr genau hinschauen – um messer­scharf, lust­voll und aus tiefsten Herzen musi­kan­tisch und musi­ka­lisch allen Staub aus diesen wunder­baren Melo­dien zu spielen.

