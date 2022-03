Die Kiew­er Oper wurde 1889 bis 1901 errichtet und erhielt den Namen von Taras Schewtschenko, dem Schöpfer der ukrainis­chen Lit­er­atur­sprache. 1992 wurde sie zur Nation­alop­er der Ukraine.

Kiew ist eine der ältesten Städte Osteu­ropas. Über Jahrhun­derte hin­weg spielte es eine führende Rolle im kul­turellen Leben des ost­slaw­is­chen Raumes. Das erste Kiew­er Opern­haus wurde 1803 bis 1807 auf dem heuti­gen Europa-Platz errichtet. Der Platz, an dem seit der Kiew­er Rus die Straßen der drei Stadt­teile Obere Stadt, Podol und Petsch­er­sk zusam­men­liefen, hieß zu dieser Zeit The­ater-Platz. Die Musik­wis­senschaft­lerin Siegrid Neef beschreibt die Kiew­er Rus als gemein­same Wiege der rus­sis­chen, belaru­sis­chen und ukrainis­chen Kul­tur. Die drei ost­slaw­is­chen Völk­er seien im 13. Jahrhun­dert auseinan­derg­eris­sen wor­den, als der durch feu­dale Fehden geschwächte Staat zer­split­terte. Im Kiew­er Opern­haus trat­en pol­nis­che und rus­sis­che The­atertrup­pen auf, die Opern und Schaus­piele zeigten.

Das 1856 errichtete Städtis­che The­ater, in dem Oper­nauf­führun­gen stattfanden

1851 wurde das Haus wegen Baufäl­ligkeit abgeris­sen und 1856 auf Befehl des Zaren Niko­laus I. west­lich des Zen­trums an der heuti­gen Kreuzung der Bohdan-Chmel­nyzkyj-Straße und der Volodomirs­ka-Straße das neue Städtis­che The­ater mit 849 Sitzen erbaut. 1861 hob Zar Alexan­der II. im Rus­sis­chen Reich die Leibeigen­schaft auf, eine Reform, die auch das Kul­turleben bee­in­flusste. Hat­ten zuvor Leibeigene­nensem­bles fürstlich­er Guts­be­sitzer die Musik­szene bes­timmt, bilde­ten sich jet­zt kom­merzielle Opern­trup­pen. So bestand das Orch­ester des Kiew­er Opern­haus­es lange Zeit aus Musik­ern des ehe­ma­li­gen Leibeige­nenorch­esters des Grafen Piotr Lopuchin.

Das erste ständige Opernensemble

Auch im neuen Opern­haus trat­en zunächst Wan­dertrup­pen auf. 1863 wurde die ital­ienis­che Opern­truppe des Impres­sar­ios Fer­di­nand Berg­er ein­ge­laden. Sie gastierte drei Spielzeit­en lang, wobei sie bere­its in der ersten Sai­son 14 Pro­duk­tio­nen zeigte. Ihr Erfolg war so groß, dass sie 1865 sog­ar den Som­mer über spielte. 1867 aber wurde von der 1863 eröffneten Abteilung der rus­sis­chen Musikge­sellschaft ein ständi­ges Oper­nensem­ble gebildet. Es war das erste offizielle The­ater, das in ein­er Prov­inz organ­isiert wurde. Nur zwei Opernthe­ater im Rus­sis­chen Reich existierten zu der Zeit, das in St. Peters­burg und das in Moskau.

Das Operntheater — eine Erfolgsgeschichte

Die Eröff­nung fand mit Alex­ei Wer­stowskis Oper Askolds Grab statt. Wer­stows­ki hat­te für diese Oper nach einem Roman von Michail Sagoskin den Freis­chütz von Carl Maria von Weber zum Vor­bild genom­men, mit dem Ziel, „in die europäis­che Form den Charak­ter ein­er nationalen rus­sis­chen Musik einzubrin­gen“. Die Hand­lung spielt im mit­te­lal­ter­lichen Rus­s­land zur Zeit des Fürsten Swatoslaw Igor­je­w­itsch. Die Geschichte dieses ständi­gen Opernthe­aters war eine Erfol­gs­geschichte. Peter Tschaikows­ki äußerte sich als Kri­tik­er begeis­tert über den gut organ­isierten Chor und die Bal­lett­truppe. Gezeigt wur­den Werke von Gioacchi­no Rossi­ni, Giuseppe Ver­di, Charles Goun­od, Michail Glin­ka, Alexan­der Serow, Alexan­der Dar­gomysch­ki, Pjotr Tschaikows­ki, Niko­laus Rim­s­ki-Kor­sakow u.a. 1893 dirigierte Sergej Rach­mani­now seine Oper Aleko. Zu den Sängern, die damals am Opern­haus auf­trat­en, gehörten Fjodor Schal­japin und Fjodor Straw­in­sky, der Vater des Kom­pon­is­ten Igor Strawinsky.

Brand im Opern­haus 1896

1896 bran­nte das Opern­haus ab. 1889 bis 1901 wurde an sein­er Stelle im Neo-Renais­sance-Stil ein neues gebaut. Der Architekt war Vik­tor Schröter, ein Deutsch­er aus St. Peters­burg. Die Ein­wei­hung erfol­gte mit dem eigens für diesen Anlass geschriebe­nen Ora­to­ri­um Kiew des schwedis­chen Kom­pon­is­ten Wil­helm HarteveId und der Oper Ein Leben für den Zaren von Michail Glin­ka. 1911 brachte die Opern­truppe von Niko­lai Sad­ows­ki aus Jeli­sawe­ta­grad, der mit seinen Aktiv­itäten der nationalen ukrainis­chen Oper einen Platz zu erobern suchte, die musikalis­che Komödie Aeneas des rus­sisch-ukrainis­chen Kom­pon­is­ten Myko­la Lyssenko zur Auf­führung. Lyssenko gilt als der Begrün­der der mod­er­nen ukrainis­chen Musikkul­tur. Sein Denkmal ste­ht heute vor dem Operntheater.

Das Opernhaus als Schauplatz vorrevolutionärer Ereignisse

Am 1. Sep­tem­ber 1911 wurde das Opern­haus Schau­platz vor­rev­o­lu­tionär­er Ereignisse. Auf dem Pro­gramm stand an diesem Abend Rim­s­ki-Kor­sakows Märchen vom Zaren Saltan. Der Vorstel­lung wohn­ten hohe Vertreter des zaris­tis­chen Rus­s­lands bei, die zur Enthül­lung eines Denkmals von Alexan­der II. nach Kiew gekom­men waren. Zar Niko­laus saß mit seinen Töchtern Olga und Tat­jana und begleit­et vom Kro­n­prinzen Boris von Bul­gar­ien in der kaiser­lichen Loge, und der Min­is­ter­präsi­dent Pjotr Stolypin, der zu diesem Zeit­punkt beim Zaren bere­its in Ung­nade gefall­en war, saß in ein­er der ersten Rei­hen des Par­ketts. Während der Pause stand Stolypin im Gespräch mit den Grafen Potoc­ki und Fred­er­icks vor dem Orch­ester­graben, als sich ein junger Mann im Frack näherte. Er zog eine Brown­ing­pis­tole, die er unter einem Pro­grammheft ver­steckt gehal­ten hat­te, und gab zwei Schüsse auf Stolypin ab. Der Atten­täter Dim­itri Bogrow war ein Dop­pela­gent. Er hat­te zuvor vor ein­er ter­ror­is­tis­chen Ver­schwörung gewarnt und sich erboten, den Atten­täter aufzuhal­ten, wenn er auch eine Ein­trittskarte erhalte.

Nach dem Bericht eines Augen­zeu­gen schien Stolypin zunächst nicht zu begreifen, was vorge­gan­gen war: „Er senk­te den Kopf und star­rte auf seinen weißen Uni­form­rock, der sich auf der recht­en Seite, unter­halb der Brust, rot zu fär­ben begann. Mit langsamen und sicheren Bewe­gun­gen legte er seinen Amt­shut und seine Hand­schuhe vor sich auf die Brüs­tung, knöpfte den Rock auf und als er sah, dass seine Weste völ­lig blut­durchtränkt war, machte er eine Gebärde, als wollte er sagen: ‚Es ist vollbracht.‘

Glücklich, für den Zaren zu sterben

Dann sank er auf einen Stuhl und sagte laut und deut­lich, mit ein­er für alle Umste­hen­den vernehm­baren Stimme: ‚Ich bin glück­lich, für den Zaren zu ster­ben.‘“ Niko­laus, der das Geräusch der Schüsse gehört hat­te, wusste eben­falls nicht, was geschehen war: „Ich dachte, vielle­icht ist jeman­dem ein Opern­glas auf den Kopf gefall­en“, berichtete er später sein­er Mut­ter. „Frauen kreis­cht­en und direkt vor mir im Rang stand Stolypin … Langsam glitt er auf seinen Sitz und begann, seinen Rock aufzuknöpfen…“ Als Stolypin den Zaren sah, seg­nete er ihn mit einem weit aus­holen­den Kreuzzeichen.

Innenan­sicht des Kiew­er Opernhauses

Nach dem Zaren­sturz im Feb­ru­ar 1917 und der Okto­ber­rev­o­lu­tion wütete in Kiew von 1918 bis 1920 ein Bürg­erkrieg, in dessen Ver­lauf 18-mal die Macht wech­selte. Und aber­mals wurde im Opern­haus nicht nur auf der Bühne gemordet. Fan­ny Kaplan, die durch ihr gescheit­ertes Atten­tat auf Lenin Berühmtheit erlangte, ver­suchte, den Polizei­haupt­mann umzubrin­gen. Am Ende der Kämpfe blieb die Rote Armee in Kiew siegre­ich und mit der Grün­dung der UdSSR 1922 erhielt die Ukraine den Sta­tus ein­er Union­sre­pub­lik. Haupt­stadt war jedoch zunächst Charkiw. Erst 1934 wurde Kiew die Haupt­stadt der Ukrainis­chen Sowjetrepublik.

Mykola Lyssenkos historische Oper Taras Bulba

Am Opern­haus, das seit 1919 den Namen Ukrainisch-Sow­jetis­ches Karl-Liebknecht-Opern­haus trug, wur­den neben dem klas­sis­chen Reper­toire in den späten 20er-Jahren auch mod­erne Opern gespielt wie Eugen d’Alberts Tiefland, Alban Bergs Wozzeck oder Ernst Kreneks John­ny spielt auf. 1927 kam Myko­la Lyssenkos his­torische Oper Taras Bul­ba nach ein­er Erzäh­lung von Niko­lai Gogol über den Befreiungskampf des ukrainis­chen Volkes gegen die pol­nis­che Herrschaft zur Aufführung.

Blick von der Bühne über den Orch­ester­graben in den Zuschauer­raum der Kiew­er Oper

In den 30er-Jahren legte der total­itäre Ter­ror der Stal­in-Herrschaft mit seinen Säu­berun­gen und Hin­rich­tun­gen das kul­turelle Leben weit­ge­hend lahm. Bis 1937 ging Stal­in gegen führende ukrainis­che Funk­tionäre vor, nach­dem diese wegen der kün­stlich insze­nierten Hunger­snot von 1932/33 mit rund sechs bis acht Mil­lio­nen Toten auf­begehrt hat­ten. Zu den Werken ukrainis­ch­er Kom­pon­is­ten, die in den späten 30er-Jahren am Opern­haus zu sehen waren, zählten u.a. Natal­ka Poltawka von Lyssenko, Georg und Der Gold­ene Ring von Boris Ljatoschin­s­ki sowie Der Saporosch­er hin­ter der Donau von Semjon Gulak-Arte­mows­ki, die, 1863 ent­standen, als die erste ukrainis­che Oper der Neuzeit gilt. 1939 nahm das Opern­haus den Namen des ukrainis­chen Frei­heits­dichters und Schöpfers der ukrainis­chen Lit­er­atur­sprache Taras Schewtschenko an, dessen Büste über dem Hauptein­gang ange­bracht ist.

Evakuiert in Irkutsk

Am 22. Juli 1941 wurde Kiew von der deutschen Wehrma­cht bom­bardiert. Bis 1943 ließen die Nation­al­sozial­is­ten 100.000 Men­schen – vor­wiegend Juden – am Babij Jar erschießen. Weit­ere 100.000 Kiew­er wur­den zur Zwangsar­beit nach Deutsch­land ver­schleppt. Nach dem Rück­zug der Wehrma­cht am 6. Novem­ber 1943 lag die Stadt in Schutt und Asche. Die Oper war während des Krieges nach Irkut­sk evakuiert.

Die erste ukrainis­che Oper nach dem Krieg mit dem Titel Die junge Garde schuf 1947 Julij Mej­tus in Anlehnung an den Roman von Alexan­der Fade­jew. Sie wurde im gle­ichen Jahr am Kiew­er Opern­haus uraufge­führt. Die meis­ten ukrainis­chen Kom­pon­is­ten wandten sich in diesen Jahren dem Befreiungskampf zu. Auch Lyssenkos Taras Bul­ba wurde von dem Dichter Max­im Ryl­s­ki und den Kom­pon­is­ten Boris Ljatoschin­s­ki und Lewko Rewuzkyi zu ein­er Para­bel auf den Sieg über den Nation­al­sozial­is­mus umgestaltet.

Während der fol­gen­den Jahrzehnte standen nicht viele ukrainis­che Opern auf dem Spielplan. Nur Taras Bul­ba tauchte immer wieder auf. Das Opern­haus strebte nach inter­na­tionaler Rep­u­ta­tion und entsprechend dominierte das klas­sis­che Reper­toire. Vor allem Verdis Opern erfreuten sich großer Beliebtheit. 1965 wurde Dmitri Schostakow­itschs Oper Kate­ri­na Ismailowa gespielt. Schostakow­itsch war bei der Pre­miere anwe­send und offen­bar so begeis­tert, dass er die Kiew­er Oper auch für die Ver­fil­mung sein­er Oper wählte. Bere­its im sel­ben Jahr über­rollte die Ukraine eine neue Welle poli­tis­ch­er Ver­fol­gun­gen, der in den 1970er-Jahren eine Peri­ode kul­tureller Stag­na­tion folgte.

1988 wurde das Opern­haus umge­baut und die Bühne ver­größert. 1991 erlangte die Ukraine staatliche Selb­st­ständigkeit, und im Jahr darauf wurde die Kiew­er Oper zur Nation­alop­er der Ukraine.

Fotos: Taras Shevchenko Nation­al Opera and Bal­let The­atre of Ukraine / Публічна оферта