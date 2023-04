Die Sängerin und Songwriterin Rebekka Bakken widmet sich auf ihrem Album »Always on My Mind« ihren Lieblingsliedern und interpretiert sie mit ihrer Band in neuem Klanggewand.

Einer­seits war es Glück, dass Rebekka Bakken sich in den späten 1990er-Jahren quasi im Eiltempo als neue Kraft des euro­päi­schen Jazz­ge­sangs einführte. Auf der anderen Seite wurde sie dadurch mehr fest­ge­legt, als sie es wollte. Seitdem arbeitet die Norwe­gerin mit ihren Platten gegen die Stil­kli­schees an, in der aktu­ellen Runde mit 15 Songs aus vielen Schub­laden von Bob Dylan, Randy Newman, Don McLean bis Peter Gabriel, Elton John oder Annie Lennox.

Rebekka Bakken widmet sich ihren Lieb­lings­lie­dern und singt Yestersday von Paul McCartney

„Always on My Mind“ sind Bakkens persön­liche Ohrwürmer, in Szene gesetzt unter anderem von Sound­per­fek­tio­nisten wie dem Gitar­risten Eivind Aarset und einem wirkungs­voll reduk­tio­nis­ti­schen Rhyth­mus­team um den Schlag­werker Rune Arnesen. Sie selbst lässt sich treiben, weiterhin eine große, aber auch etwas kühle Erzäh­lerin mit rauem folk­nahem Timbre, pendelnd zwischen tiefer Emotion und aufmerk­samer Abge­klärt­heit im Ausdruck. Damit lässt sie sich weiterhin nicht wirk­lich fassen, eine Sängerin mit Aura und Distanz, Klar­heit und Verklä­rung auf demselben Album.

