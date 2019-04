Die­se Hoch­zeits­mu­si­ken sind ein Who is Who für die Resi­den­zen zwi­schen Els­ter und Elbe. Feu­da­le Paa­re wie Mag­da­le­na Sibyl­la von Sach­sen und Fried­rich Wil­helm von Sach­sen-Alten­burg gehör­ten zu den Adres­sa­ten wie auch Schütz‘ Bru­der Georg und des­sen Braut Anna Gro­ße in Leip­zig. In Kür­ze voll­endet sich die auf 21 CDs pro­jek­tier­te Edi­ti­on von Hein­rich Schütz‘ Gesamt­werk, in der Hans-Chris­toph Rade­mann den Kom­po­nis­ten an der Schwel­le zum Barock von sei­nem pom­pös-düs­te­ren Image befrei­en will. Das gelingt ihm mit den glän­zen­den Inter­pre­ten, weil er die kur­zen Stü­cke und Madri­ga­le wie Ach, wie soll ich doch in Freu­den leben mit Genau­ig­keit und dabei fle­xi­bler Trans­pa­renz zum Klin­gen bringt. Zügig geat­me­te Bewe­gung und wache Klar­heit revi­die­ren das Bild von Hein­rich Schütz tat­säch­lich: Aus den Wer­ken spricht eine gegen die Kata­stro­phen des Drei­ßig­jäh­ri­gen Krie­ges gerich­te­te Daseins- und Sin­nen­freu­de.

ANZEIGE