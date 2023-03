Jeder Mensch hat Bezie­hungen zu anderen Menschen – mal inten­siver, mal distan­zierter, mal lang oder kurz. So bildet sich im Laufe der Zeit ein riesiges Netz­werk aus fami­liären, freund­schaft­li­chen, roman­ti­schen oder beruf­li­chen zwischen­mensch­li­chen Verhält­nissen. Siri Hust­vedt beschäf­tigt sich in einer Samm­lung persön­li­cher Essays mit der Frage, wie wir Menschen unter­ein­ander funk­tio­nieren, agieren und was uns zusam­men­hält oder trennt: „Da ist eine Welt, aber wie nehmen wir sie wahr?“ Hust­vedts lebhaften Erin­ne­rungen bringen Wissen­schaft, Philo­so­phie und Psycho­ana­lyse dem Leser in seiner alltäg­li­chen Wirk­lich­keit nahe: Wie sind Fami­li­en­struk­turen gekenn­zeichnet, und wie verän­dern sie sich? Was bedeutet Mutter­schaft? Wie beein­flussen Weib­lich­keit und Männ­lich­keit unsere Sicht­weise und Wahr­neh­mung? Und welche Auswir­kungen haben sie auf Macht­ge­füge und Auto­rität? Viele große wissen­schaft­liche Fragen werden durch Siri Hust­vedts private Geschichten mit Leben gefüllt und regen zum Nach­denken an. Ihre Gabe der Selbst­re­flek­tion und der radi­kalen Ehrlich­keit auf so intimer Ebene, gepaart mit den Erkennt­nissen ihrer wissen­schaft­li­chen Arbeiten ermög­li­chen einen tiefen Blick in das eigene Ich.

Fotos: Spencer Ostrander