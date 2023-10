Unsere Autorin Corinna Popall wusste schon früh was sie begeistert: die Musik! Faszination und Wissbegierde in jedem Bereich. Anfangs wurde die Leidenschaft durch das eigene Musizieren entfacht, später auch das Interesse an der Theorie. Sie studierte an der LMU in München Musikwissenschaft und teilt nun ihr Wissen, ihre Gedanken und ihre Meinung auf CRESCENDO.