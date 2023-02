70 KünstlerInnen, 70 Geschichten – in dem Buch »Voices« erzählen bedeutende SängerInnen, InstrumentalistInnen und DirigentInnen von prägenden musikalischen Erlebnissen und gewähren Einblicke in ihr Leben.

Es gibt diese Momente, die den Weg eines Menschen von Grund auf verän­dern. Oft wird uns die Trag­weite solcher Erleb­nisse aber erst dann bewusst, wenn wir auf unser Leben zurück­bli­cken und erkennen, dass sie es waren, die uns diesen Weg eröffnet haben.

Blick ins Buch zu den Bekennt­nissen von Brigitte Fass­baender

Das Buch Voices von Thomas Voigt und Chris­tine Cerletti versucht, diesen prägenden Momenten auf den Grund zu gehen. Mit 70 Künst­le­rInnen haben sie für dieses prächtig bebil­derte Buch gespro­chen, darunter musi­ka­li­schen Größen wie Antonio Pappano, Jonas Kauf­mann, Rudolf Buch­binder oder Christa Ludwig, die für dieses Projekt ihr letztes Inter­view gab. Sie alle erzählen von einschnei­denden künst­le­ri­schen Erfah­rungen und ersten Berüh­rungen mit klas­si­scher Musik.

Blick ins Buch zu den Erin­ne­rungen von Pinchas Stein­berg

Die Leser lassen sie Teil haben an diesen magi­schen Momenten, die in der noch „jungen Seele (…) eine Tür für das ganze weitere Leben“ öffneten, wie Elke Heiden­reich in ihrem Vorwort zu Voices schreibt. Entstanden ist ein wunder­schön gestal­tetes Buch über „die Leiden­schaft zur Musik“, ihre heilende Kraft und ihr Vermögen Menschen zusam­men­zu­führen. Eine faszi­nie­rende und höchst persön­liche Reise durch die Herzen großer Musi­ke­rInnen.