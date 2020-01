Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

wer glaubt, dass es nicht bal­la-bal­li­ger geht als im letz­ten News­let­ter – doch, das geht! Der schlech­te Geschmack fand in Dres­den die­se Woche sei­nen Super­la­tiv, unter ande­rem mit einer Preis­ver­lei­hung an einen Dik­ta­tor. Außer­dem: Rät­sel­ra­ten um eine Sopra­nis­tin, eine Play­list für Kat­zen und ein viel zu teu­res Klo.

WAS IST

Bereits in Ägyp­ten: Der Ver­an­stal­ter des Sem­per­Opern­balls Hans-Joa­chim Frey bei Dik­ta­tor Al-Sisi

DRESDEN UND DIE DIKTATOREN

ANZEIGE









Im letz­ten News­let­ter hat­ten wir über das Hick-Hack beim Sem­per­Opern­ball berich­tet: Ver­an­stal­ter Hans-Joa­chim Frey hat zunächst die arme­ni­sche Sän­ge­rin Ruz­an Man­tas­hyan ein­ge­la­den, sie dann – angeb­lich auf Druck von Netreb­ko-Mann Yusif Eyva­zov (er ist aus Aser­bai­dschan) wie­der aus­ge­la­den, bevor der Ball bekannt gab, dass sie nun doch wie­der auf der Künst­ler­lis­te stün­de. Alles wie­der Frie­de-Freu­de-Opern­ku­chen? Von wegen! Der Bass René Pape und der Bari­ton Tho­mas Quast­hoff haben Frey auf ihren Soci­al Media Kanä­len scharf kri­ti­siert. Bei mir hat sich die Sem­per­oper gemel­det: hör­bar erschro­cken über das, was am eige­nen Haus vor­geht, und mit der ein­dring­li­chen Bit­te, dar­auf hin­zu­wei­sen, dass die Oper mit dem Ball nichts zu tun habe – er sei ledig­lich eine Fremd­ver­an­stal­tung. Wer glaubt, dass der Ball ein von Wla­di­mir Putin gesteu­er­tes Tanz­ver­gnü­gen am eins­ti­gen Spio­na­ge-Stand­ort des Kreml-Chefs in der DDR sein könn­te, wird nun durch Freys letz­ten Faux­pas beflü­gelt: Frey will den St. Georgs-Orden des Opern­balls an den ägyp­ti­schen Staats­chef und Dik­ta­tor Al-Sisi ver­ge­ben, der die Oppo­si­ti­on unter­drückt, die Ver­samm­lungs­frei­heit ein­schränkt und in Liby­en auf der Sei­te von Gene­ral Haftar steht – also wie­der ein Putin-Freund. Lie­be Sem­per­oper: Sich zu distan­zie­ren ist das eine, den eige­nen Laden an der­ar­ti­ge Bäl­le zu ver­mie­ten das ande­re. Zur Ent­schei­dungs­hil­fe: Sel­ten gab es mehr zustim­men­de Leser­brie­fe als zu mei­ner Erklä­rung, mich nicht von Frey als Juror nach Sot­schi ein­la­den zu las­sen. Also, bit­te: Mehr Mut in Dres­den!

RÄTSELRATEN UM PETRA LANG

Nichts Genau­es weiß man nicht. Fakt ist: Der Bay­reuth-Isol­de Petra Lang wur­de die Pro­be­zeit als Lei­te­rin der Gesangs­klas­se der Aka­de­mie für Ton­kunst in Darm­stadt gekün­digt. Nie­mand weiß, war­um – die Aka­de­mie beruft sich auf ihre Schwei­ge­pflicht, Lang will nicht spre­chen. Ihre Stu­den­ten indes pro­tes­tie­ren, wie Jens Joa­chim in der Frank­fur­ter Rund­schau berich­tet: „‚Es ist noch Lang nicht vor­bei!‘, ‚#Save­Pe­tra‘ und ‚Hil­fe! Unse­re Dozen­tin wird gefeu­ert!‘, stand auf Pro­test­pla­ka­ten, die auf dem Platz vor dem Darm­städ­ter Kon­gress­zen­trum zu sehen waren. Stu­die­ren­de der Aka­de­mie für Ton­kunst mach­ten jüngst Besu­cher des Neu­jahrs­emp­fangs der Stadt dar­auf auf­merk­sam, dass ihrer Dozen­tin Petra Lang zum 31. Janu­ar gekün­digt wor­den ist. Am Mitt­woch waren die Stu­die­ren­den auch im Staats­thea­ter unter­wegs, um sich für eine Wei­ter­be­schäf­ti­gung Langs ein­zu­set­zen.“ – bis­lang blieb all das ohne Erfolg. Noch immer schwei­gen bei­de Sei­ten.

PINKELN IN BAYREUTH

Pin­keln wird für Tou­ris­ten des Bay­reu­ther Fest­spiel­hau­ses zukünf­tig zu einem logis­ti­schen Pro­blem: Das alte Toi­let­ten­häus­chen (in dem auch der Buch­la­den unter­ge­bracht war) ist bereits abge­ris­sen, ein neu­es Mehr­zweck-Gebäu­de soll­te für 540.000 Euro ent­ste­hen. Doch die Kos­ten stei­gen immer wei­ter – 130.000 Euro Mehr­kos­ten wer­den erwar­tet. Nun hat die Stadt das Pro­jekt erst ein­mal auf „Pau­se“ gestellt.

WAS WAR

Klas­sik macht auch Ihre Kat­ze glück­lich – sagt jeden­falls Diri­gent Yan­nick Nézet-Ségu­in

NÉZET-SÉGUINS SCHNURRENDE PLAYLIST

Für ein Tier­heim in Penn­syl­va­nia hat der Diri­gent Yan­nick Nézet-Ségu­in eine Play­list für Kat­zen ver­öf­fent­licht. Die Lis­te besteht aus 326 Titeln klas­si­scher Wer­ke, die der der­zei­ti­ge Chef­di­ri­gent des Phil­adel­phia Orches­tra auch kom­men­tiert hat. So wären Cho­pins Noc­turnes, gespielt von Clau­dio Arrau, ide­al für ein Nach­mit­tags­schläf­chen von Kat­zen. Impres­sio­nis­ti­sche Musik aus Frank­reich von Debus­sy, Fau­ré und Ravel wür­den zur Lieb­lings­mu­sik sei­ner eige­nen drei Kat­zen gehö­ren, so Nézet-Ségu­in. Aber es geht in der Play­lis­te nicht nur anschmieg­sam zu: So beinhal­tet sie eben­falls Aus­zü­ge aus Stra­win­skys Sacre du prin­temps, wel­che zu Mäu­se­jagd-Spie­len und Her­um­tol­len anre­gen sol­len.

KHUON SPÜRT KULTURFEINDLICHKEIT DER AfD

Der Prä­si­dent des Deut­schen Büh­nen­ver­eins, Ulrich Khuon, kri­ti­siert die AfD in einem Inter­view mit dem SWR. Die AfD bezie­he eine „kla­re Posi­ti­on der Kunst­feind­lich­keit“. Eines der poli­ti­schen Mit­tel bestehe dar­in, die öffent­li­chen Ein­rich­tun­gen mit Anfra­gen zu über­zie­hen, mit dem Ziel, dass „eine Sche­re im Kopf“ ent­ste­he, man sel­ber vor­sich­ti­ger wer­de, um nicht anzu­ecken. In Russ­land oder Ungarn habe sich bereits gezeigt, dass eine sol­che Metho­de erfolg­reich sein kön­ne, wobei sich die Inten­dan­ten in Deutsch­land nach sei­ner Ein­schät­zung nicht ein­schüch­tern lie­ßen, so Khuon. Zugleich stel­le die AfD Anträ­ge auf Mit­tel­kür­zun­gen, wenn Kunst­ein­rich­tun­gen kein Ent­ge­gen­kom­men zeig­ten. „Die AfD ver­sucht auch direkt in die Kunst ein­zu­grei­fen, ein­zel­ne Insze­nie­run­gen zu ver­hin­dern oder zu ver­än­dern.“

____________________________________

Beethoven wird 250! Entdecken Sie den großen Komponisten neu!

In der CRE­SCEN­DO-Son­der­aus­ga­be lesen Sie, was ihn so beson­ders macht, sei­ne Jugend, sei­ne Lie­be, sein Leben. Dazu vie­le Musik­emp­feh­lun­gen und Ver­an­stal­tungs­tipps im offi­zi­el­len Maga­zin BTHVN2020.

Jetzt am Kiosk oder hier ein kos­ten­lo­ses Pro­be­heft bestel­len

____________________________________

PERSONALIEN DER WOCHE

Bit­te anschau­en! Der SWR hat den Kom­po­nis­ten Wolf­gang Rihm für eine gro­ße Doku besucht und spricht mit ihm natür­lich über Musik – aber auch über sei­ne Krebs­krank­heit. Und er ist Prag­ma­ti­ker wie immer: „Ja, soll ich mich jetzt zum Ster­ben zurück­leh­nen? Ich füh­le mich nicht so … es geht mir gut. Soll ich jam­mern? So bin ich nicht kon­fi­gu­riert!“ Der Film trägt den Titel „Das Ver­mächt­nis“ und wur­de von Vic­tor Gran­dits und Mag­da­le­na Adugna gemacht. +++ Der erst 26-jäh­ri­ge Diri­gent Tho­mas Gug­geis wird 2020 Staats­ka­pell­meis­ter in Ber­lin. +++ Anne Sophie-Mut­ter hat ein Hol­ly­wood-Geheim­nis gelea­ked: Wel­ches Orches­ter wird den Sound­track zu Ste­ven Spiel­bergs Ver­fil­mung der West Side Sto­ry über­neh­men? Es sind die New York Phil­har­mo­nic mit Gus­ta­vo Duda­mel. +++ Die Brat­schis­tin Tabea Zim­mer­mann bekommt den Ernst von Sie­mens Musik­preis 2020. +++ Sieg­wald Bütow wird im Som­mer 2020 neu­er Direk­tor des Mozar­te­u­mor­ches­ters Salz­burg. +++ Die künst­le­ri­sche Lei­tung des neu­en Fes­ti­vals Bay­reuth Baro­que wird Max Ema­nu­el Cen­cic über­neh­men. Das Barock­fes­ti­val fin­det erst­mals vom 3. bis 13. Sep­tem­ber 2020 im Mark­gräf­li­chen Opern­haus statt. +++ Irgend­wie war er auch ein Klas­si­ker: Mon­ty-Python-Grün­der und ‑Regis­seur Ter­ry Jones ist mit 77 Jah­ren gestor­ben. +++ Er war die gro­ße, cha­rak­ter­li­che Stim­me mei­ner ers­ten Bay­reuth-Besu­che: Der ein­ma­li­ge und mensch­lich wun­der­ba­re Sän­ger Franz Mazu­ra ist im Alter von 95 Jah­ren gestor­ben.

POST VON ROŠČIĆ

Der desi­gnier­te Inten­dant der Wie­ner Staats­oper, Bog­dan Roščić, hat mir geschrie­ben – und dabei kur­zer­hand die hal­ben Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker in CC gesetzt:-) Anlass sei­ner Mail war der letz­te News­let­ter. Roščić schrieb aus „hygie­ni­schen Grün­den“ (was auch immer er mit die­sem his­to­risch besetz­ten Wort meint). Sein wich­tigs­ter Punkt: Dass Pre­mie­ren in Wien sie­ben­mal hin­ter­ein­an­der gespielt wer­den sol­len, sei „voll­kom­men aus der Luft gegrif­fen“. War­ten wir ein­fach auf die ers­ten, kon­kre­ten Spiel­plä­ne – die Luft, die uns den Plan zuge­weht hat, umweht Roščić jeden­falls auch. Fakt ist: Die Staats­oper wird sich haupt­säch­lich struk­tu­rell ver­än­dern, und die Ner­ven schei­nen schon vor Amts­an­tritt ziem­lich blank zu lie­gen. In sei­ner Mail erklär­te der desi­gnier­te Inten­dant mir noch die jedem bekann­ten Unter­schie­de von Opern­or­ches­ter und Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern. Was er nicht schrieb und was ich im letz­ten News­let­ter eben­falls ver­gaß, ist, dass das Staats­opern­or­ches­ter in Zukunft nicht nur durch den Con­cen­tus Musi­cus Kon­kur­renz bekommt, son­dern auch durch Teo­dor Cur­r­ent­zis‘ musi­cAe­ter­na (eine Idee, die Roščić von Mar­kus Hin­ter­häu­ser in Salz­burg abge­kup­fert hat). Wie auch immer: Die Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker haben der­weil eine rau­schen­de Ball­nacht mit ihren künst­le­ri­schen Freun­den gefei­ert – nach­zu­schau­en: hier.



Manch­mal – gera­de bei Gegen­wind – ist es nötig, die Ohren steif zu hal­ten.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de