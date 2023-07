Jetzt ist schon wieder was passiert … Auch wenn der neunte Band der Krimi-Serie um den Wiener Kommissar Simon Brenner diesmal anders beginnt und „der Brenner“ glück­lich abge­stiegen ist und auf dem Wert­stoffhof – wiene­risch „Mist­platz“ – arbeitet, ist man sofort wieder zu Hause in Wolf Haas’ unnach­ahm­li­chem Sprach­stil und bei seinen Charak­teren. Satz für Satz eine Freude, wie der Autor auch diesmal das Genre so süffig unter­läuft, dass der Plot fast über­flüssig wird – wäre er nicht so klug aufge­baut. Man hätte ihn gern noch vor sich …

Fotos: Gerry Nitsch