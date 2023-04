Konzert­ab­sagen, Kontakt­be­schrän­kungen, Ausgangs­sperren. Wie so viele Musiker kam auch der rastlos um den Globus tourende Schlag­zeuger Wolf­gang Haffner während des Corona-Lock­downs unfrei­willig zur Ruhe. Sein Album „Silent World“ reflek­tiert diese Zeit musi­ka­lisch in elf Eigen­kom­po­si­tionen, die zwischen softem Fusion- und klas­si­schem Akus­tik­jazz pendeln.

Der Schlag­zeuger Wolf­gang Haffner und seine Musi­ker­kol­legen bei der Aufnahme des Albums „Silent World“

Als Mitstreiter hat er promi­nente Köpfe hinzu­ge­zogen, etwa den ehema­ligen Miles-Davis-Saxo­fo­nisten Bill Evans, den Trom­peter Till Brönner, Stings Gitar­ren­mann Dominic Miller und Schwe­dens Posau­nen­ex­port Nils Land­gren. Außerdem ist die Sängerin Alma Naidu in vier Stücken quasi-instru­mental zu hören. High­lights sind die Eröff­nungs­nummer Here And Now, in der Bill Evans sein Sopransax mitrei­ßend aufjauchzen lässt, The Peace inside mit wunderbar luftigen Flügel­horn-Soli von Till Brönner sowie das stim­mungs­volle Trio­stück Forever And Ever mit Simon Oslender am Flügel und Haff­ners lang­jäh­rigen Wegge­fährten Thomas Stieger am Bass.

> Auftrittstermine und weitere Informationen zu Wolfgang Haffner: wolfganghaffner.de