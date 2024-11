Die Warnung kommt gleich zu Beginn: „Achtung, hiermit laden Sie eine alter­na­tive Realität herunter. Sind Sie sicher?“ prangt in großen Lettern auf der einge­blen­deten Compu­ter­ober­fläche auf der Video­lein­wand. Dann erklingen die ersten Akkorde des Musi­cals „Wonder­land“, wir verlassen die Realität und das Spiel beginnt am Linzer Landes­theater. „Inspi­riert von und nicht ganz genau nach den Büchern von Lewis Carroll“, wie im Programm­heft zu lesen ist, ist die deutsch­spra­chige Erst­auf­füh­rung von „Wonder­land“ (Insze­nie­rung: Chris­toph Drewitz, Drama­turgie: Arne Beeker) ein herr­lich verrücktes Spek­takel mit ernster Botschaft geworden: eine Ode an die Phan­tasie und die kind­liche Intui­tion.

Alice (Valerie Luksch), die zentrale Figur des eins­tigen Kinder­buchs, ist in Linz längst in der schwarz-weiß gezeich­neten Erwach­se­nen­welt ange­kommen: eine vom Ehrgeiz getrie­bene Karrie­re­frau und Entwick­lerin von Compu­ter­spielen, in Tren­nung lebend von ihrem Mann und hadernd mit ihrer Rolle als allein­er­zie­hender Mutter. Dann aber steckt ihr ihre kleine Tochter ein Stoff­tier­ka­nin­chen als Glücks­bringer unter den Arm und wenige Stunden später taucht Alice durch einen Traum ein in jenes „Land voller Wunder, Geheim­nisse und Gefahren“ und entdeckt einen „Ort, wie keinen anderen auf der Welt“. Ihre Aufgabe im irrwit­zigen Spiel: „Finde heraus, wer du bist!“

Leichter gesagt als getan, schließ­lich ist die Iden­tität eine „kniff­lige Geschichte“, wie es in einem der rockig verjazzten Songs (Musik von Frank Wild­horn) heißt. Deshalb steht Alice eine mit Hingabe über­zeich­nete und mit fantas­ti­schen Bildern ausge­malte Reise bevor mitten hinein in ein sinn­li­ches Wunder­ka­bi­nett (Ausstat­tung Andrew D. Edwards und Adam Nee) voll schriller Typen und launiger Figuren, unter denen sich Zucker­wat­te­köpfe mit Donut­brillen ebenso finden wie laszive Flamingos, schmol­lende Schach­fi­guren und Tango-tanzende Löwen. Dabei dürfen natür­lich auch die Charak­tere des Origi­nals nicht fehlen, allen voran die Grin­se­katze (Enrico Treuse), der verrückte Hutma­cher (Sanne Mieloo) und die Herz­kö­nigin (Daniela Dett). Alle­samt sind sie stark besetzt und haben sicht­lich Spaß an der expres­siven Ausdeu­tung ihrer plas­ti­schen Figur. Die Club-Wonder­land-Band unter Leitung von Tom Bitter­lich sorgt dabei für einen fetzigen Grund­sound mit perkus­siven Elementen, bei dem nur die Verständ­lich­keit der Texte manchmal leidet

Inmitten eines futu­ris­ti­schen Bühnen­bilds samt neon-farbenen Faden­ge­flechts an der Decke, bei dem die Dreh­bühne im Dauer­ein­satz ist und die verschie­denen Stationen rasant an den Zuschauern vorbei­ziehen, macht sich Alice auf die Suche nach ihrer verlo­renen Kind­heit und begegnet schließ­lich sich selbst als kleinem Mädchen, erfüllt von Träumen und Magie.

Kitsch ist am Ende frei­lich erlaubt in dieser kunter­bunten Welt: Alice wendet der unmensch­li­chen Geschäfts­welt und Karriere den Rücken zu und bekehrt sich zur Liebe. Freu­den­tränen auf der Bühne und Jubel im Publikum. Und die Moral von der Geschicht? Ein biss­chen Psycho­ana­lyse schadet nicht und Kindes­mund tut Wahr­heit kund. Oder wie sagt es ein Best­seller so schön: „Das innere Kind muss Heimat finden“.