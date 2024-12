Der historische Eventfilm BACH - Ein Weihnachtswunder ist ab 13.12. in der ARD Mediathek und am 18.12. um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.

Die Kopro­duk­tion von ARD Degeto, MDR, BR und ORF erzählt die Geschichte des welt­be­kannten Kompo­nisten Johann Sebas­tian Bach, der Liebe zu seiner Familie und der Entste­hungs­ge­schichte eines seiner berühm­testen Werke – des Weih­nachts­ora­to­riums.

Die Haupt­rollen in der spielen Devid Striesow (Johann Sebas­tian Bach), Verena Alten­berger (Anna „Magda­lena“ Bach“) und Ludwig Simon (Emanuel Bach; auch im echten Leben der Sohn von Devid Striesow). In weiteren Rollen spielen Dominic Marcus Singer als Frie­de­mann Bach, Thorsten Merten (Stadtrat Chris­tian Stieg­litz), Chris­tina Große (Erdmuthe Stieg­litz), Luise Aschen­brenner (Sybilla Bose) u.v.m.

Der Thoman­erchor Leipzig unter der Leitung des Thomas­kan­tors Andreas Reize sowie der Thomas­or­ga­nist Johannes Lang konnten für den Film gewonnen werden. Instru­mental werden sie von der Cemba­listin Elina Albach und ihrem Ensemble „Continuüm“ begleitet. Die Fach­be­ra­tung lag in der Hand des Musik­wis­sen­schaft­lers Bern­hard Schrammek, die Kompo­nistin und ausge­bil­dete Violi­nistin Martina Eisen­reich gestal­tete die Film­musik.

Inhalt: Leipzig, Dezember 1734: Das Weih­nachts­fest bringt die Familie Bach zusammen. Der erste Schnee ist gefallen, die Kinder Gott­fried und Elisa­beth freuen sich über die Ankunft der älteren Halb-Brüder Frie­de­mann und Emanuel. Anna Magda­lena – von allen nur Magda­lena genannt, Johann Sebas­tian Bachs zweite Frau, unter­stützt ihren Mann: Der Kantor glaubt an seine Mission, mit seiner Musik das Gött­liche den Menschen näher­zu­bringen. Das „Weih­nachts­ora­to­rium“ muss recht­zeitig fertig werden, argwöh­nisch beob­achtet vom Rat der Stadt und den Kirchen-Oberen, denen Bachs angeb­liche Eitel­keit schon längst ein Dorn im Auge ist und die befürchten, dass in der Thomas­kirche erneut „opern­hafte” Musik erklingt. Mit dem Orato­rium hofft Johann Sebas­tian endlich Dresdner Hof-Kompo­nist zu werden, und wie immer verlangt er, dass ihn alle Fami­li­en­mit­glieder mit vereinten Kräften unter­stützen. Doch zwischen Johann Sebas­tian und Emanuel, der sich als Musiker vom Vater nicht geschätzt fühlt, gibt es Streit, auch weil Frie­de­mann vom Vater bevor­zugt wird. Als der Rat der Stadt Leipzig die Auffüh­rung des Weih­nachts­ora­to­riums verbietet, setzen die fami­liären Span­nungen dem sensi­blen 10-jährigen Gott­fried so zu, dass er spurlos verschwindet…

BACH – Ein Weih­nachts­wunder ist eine Produk­tion der EIKON Media GmbH in Kopro­duk­tion mit epo Film, der ARD Degeto, MDR, BR und ORF. Die Feder­füh­rung liegt bei der ARD Degeto, Redak­tion Claudia Luzius und Chris­toph Pellander. Für den MDR zeichnet Sven Döbler, für den BR Amke Ferle­mann und für den ORF Klaus Lint­schinger redak­tio­nell verant­wort­lich. Das Dreh­buch schrieb Chris­tian Schnalke. Regie führt Florian Baxmeyer. Die Bild­ge­stal­tung liegt bei Sten Mende. Geför­dert wurde die Produk­tion von der Mittel­deut­sche Medi­en­för­de­rung (MDM), der FISA­plus und dem Fern­seh­fonds Austria. Gedreht wurde von Januar bis März 2024 in Weimar, Butt­städt, Merse­burg sowie Greil­len­stein und Horn in Öster­reich.

