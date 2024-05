Die KONZERTE IM FRONHOF konnten letztes Jahr ihr 25. Festival begehen. Es wurde mit Orchester, Opern­auf­füh­rung und Klavier­kon­zert gefeiert.

Vom 19. – 21. Juli 2024 wird in Augs­burg Wolf­gang Amadé gehul­digt: Mozarts Klari­net­ten­kon­zert steht am Freitag bei der ORCHESTER-GALA I im Mittel­punkt, einge­rahmt von zwei der drei letzten Sinfo­nien. Zu Beginn hören Sie die Sinfonie KV 543 in Es und nach der Pause die Jupiter Sinfonie in C, KV 551. Das Orchester SUK Symphony Prag wird Sie auch beim 26. Festival begeis­tern.

Freuen Sie sich bei der ORCHESTER-GALA II am Samstag auf den Männer­chor der Augs­burger Domsing­knaben unter Domka­pell­meister Stefan Stei­ne­mann, mit Werken u.a. von Schu­bert, Reger und Elgar.

Nach der Pause hören Sie die 8. Sinfonie von Ludwig van Beet­hoven.

In der OPERN-GALA folgen abso­lute High­lights: Ouver­türen, Ensem­bles und Arien aus den Mozart-Opern Die Entfüh­rung aus dem Serail, Cosi, Figaros Hoch­zeit, dazu Rossinis Figaro aus „Il Barbiere di Sivi­glia“ u.a. Als Erzähler ist der gran­diose Schau­spieler Jacques Malan seit Beginn des Festi­vals mit von der Partie.

DEBUT

EUROPA-PREIS­TRÄ­GER­KON­ZERT

LIONS EURO­PEAN CHAMBER PLAYERS

SAMSTAG, 20. JULI 2024 – 17 UHR, FRONHOF

NEUES FORMAT:

Die Konzerte Im Fronhof haben sich auf ihre Fahnen geschrieben, junge Künst­le­rInnen zu fördern und ihnen eine Platt­form zu geben, um sie auf ihrem Weg in die Solo­selbst­stän­dig­keit bezie­hungs­weise auf ihrem weiteren Berufsweg zu begleiten und Erfah­rung sammeln zu lassen. DEBUT: Um im Juli 2024 dies­be­züg­lich einen Akzent zu setzen, laden wir das neu gegrün­dete Orchester Lions Euro­pean Chamber Players zum Festival nach Augs­burg ein. Die Mitglieder des Orchester setzen sich aus Preis­trä­ge­rInnen des inter­na­tio­nalen Wett­be­werbs der Lions „Thomas Kuti“ zusammen und kommen beispiels­weise aus Grie­chen­land, Nord­ma­ze­do­nien, Schweiz, Öster­reich, Frank­reich, Scan­di­na­vien und anderen euro­päi­schen Staaten. Ehema­lige Preis­trä­ge­rInnen sitzen heute an vorderen Stellen in großen Orches­tern.

TSCHAI­KOWSKY SERE­NADE, MOZART ADAGIO FÜR VIOLINE UND ORCHESTER E‑DUR, HAYDN ES-DUR TROM­PE­TEN­KON­ZERT, MOZART SYMPHONIE IN D (KV 504)

MITWIR­KENDE:

Trom­pete: Jón Viel­haber

Violine: Nathalie Schmal­hofer

Orchester: Lions Euro­pean Chamber Players

Musikal. Leitung: Wilhelm F. Walz

> Programm und Tickets: https://www.konzerteimfronhof.de/programm-tickets/