Der Traum von der Arbeit am Theater. Mit einem Abschluss an der renom­mierten Thea­ter­aka­demie August Ever­ding lässt er sich für viele junge Menschen verwirk­li­chen. Seit nun fast 30 Jahren ist die berühmte Akademie aus der Thea­ter­welt nicht mehr weg zu denken. Mit acht Studi­en­gängen von Musik­theater über Regie bis zu Musical hat sich die Ausbil­dungs­stätte zu einer der einfluss­reichsten Bühnen­schulen welt­weit und zur größten Ausbil­dungs­stätte dieser Art im deut­schen Raum entwi­ckelt.

Die Absol­venten des Master­stu­di­en­gangs Masken­bild begeis­tern welt­weit mit ihren ultra-realis­ti­schen Kunst­werken und fassen später oftmals Fuß in der inter­na­tio­nalen Film- und Fern­seh­branche. So sind Arbeiten der Akademie-Alumni in Block­bus­tern wie die Tribute von Panem, Batman oder im Westen nichts Neues zu bestaunen.

Nun feiert die Thea­ter­aka­demie August Ever­ding ihre erfolg­reiche Geschichte mit einer Fülle von Veran­stal­tungen. Ein High­light des Programmes und gleich­zeitig Auftakt der Spiel­zeit 2023/2024 ist die Première der Kammer­oper 4.48 Psychose des briti­schen Kompo­nisten Philip Vene­bles, die am 23.10 statt­findet. Basie­rend auf dem gleich­na­migen Thea­ter­stück von Sarah Kane begibt sich die Oper auf eine Reise in die komplexen, düsteren Welten der mensch­li­chen Psyche und entführt die Zuhörer musi­ka­lisch in die verstö­renden geis­tigen Zustände, in denen sich die Grenzen zwischen Krank­heit und Gesund­heit, Wahr­heit und Wahn lösen.

Nur einen Monat später, am 17.11, feiert die Thea­ter­aka­demie mit der Auffüh­rung des Musi­cals Once upon a mattress unter der Regie von Philipp Moschitz eine weitere span­nende Première. 1959 von der Kompo­nistin Mary Rodgers geschrieben, ist das Musical eine „tempo­reiche Persi­flage“ auf Hans Chris­tian Ander­sens Märchen die Prin­zessin auf der Erbse.