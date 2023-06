Das Patentorchester München lädt unter dem Motto »Music Meets Innovation« am 25. Juni 2023 in den Herkulessaal der Münchner Residenz zum Sommerkonzert 2023.

Das Patentor­chester München gibt sein Sommer­kon­zert 2023. Auf dem Programm stehen Werke, die auf unter­halt­same und humor­volle Weise einen Bezug zu tech­ni­schen Erfin­dungen aufweisen und die Faszi­na­tion des Verhält­nisses von Mensch und Technik zeigen. So gibt es etwa The Type­writer, ein Stück für Solo-Schreib­ma­schine und Orchester, zu hören, das Leroy Anderson 1953 für das Boston Pops Orchestra kompo­nierte und das durch den Film Who’s Minding the Store (Der Laden­hüter) mit Jerry Lewis Bekannt­heit erlangte. Tippen, das Klin­geln des Wagen­rück­laufs und das Geräusch des zurück­fah­renden Wagens bezog Anderson in die Kompo­si­tion ein. Die Heraus­for­de­rung für den Solisten besteht darin, die gefor­derte Geschwin­dig­keit beim Tippen zu errei­chen. Auch drei Staub­sauger kommen in Malcolm Arnolds A Grand Grand Festival Ouver­ture aus dem Jahre 1956 auf die Bühne. 1901 reichte Hubert Cecil Booth in London das erste Patent für einen Staub­sauger namens Puffing Billy ein, und der gerade gekrönte König Edward II. kaufte gleich zwei für den Buck­ingham Palace.

Breiten Raum nimmt die Film­musik ein. Zum Auftakt erklingt Alan Silvestris Musik zu der Science-Fiction-Film-Trilogie Back to the Future (Zurück in die Zukunft). Auch Calvin Custers ikoni­sche Kompo­si­tion Star Trak – Through the Years, kommt in einem Medley, das bekannte Themen und Motive aus den einzelnen Folgen vereint, zur Auffüh­rung. Und Gott­fried Huppertz« Musik zu Fritz Langs Stumm­film­epos Metro­polis visio­nä­rerer Urba­nität erklingt. Sie ist geprägt von der engen Verzah­nung mit dem Film und besteht aus Leit­mo­tiven, szenen­be­zo­genen Themen sowie musi­ka­li­schen Beschrei­bungen und Zitaten. Und wie das Parti­cell verrät, verfasste Huppertz einen Groß­teil davon während der Dreh­ar­beiten. Mehrere Versuche wurden unter­nommen, um die Premie­ren­fas­sung von 1927 zu rekon­stru­ieren. 2001 erfolgte eine digi­tale Restau­rie­rung, die 2008 über­ar­beitet wurde, nachdem in Buenos Aires eine 16 mm-Kopie aufge­taucht war. Schließ­lich wurde eine kritisch-edito­ri­sche Auffüh­rungs­aus­gabe in Form einer Partitur mit Orches­ter­stimmen erstellt. Das Patentor­chester München spielt die Musik in der Einrich­tung und Neuein­stu­die­rung von Frank Strobel und Marco Jovic aus dem Jahr 2010.

Spielt zum Vergnügen und aus Freude an der Musik: das Patentor­chester München unter Folko Jung­nitsch

Das Orchester wurde 1992 auf Initia­tive junger Musiker und Bediens­teter des 1973 gegrün­deten Euro­päi­schen Patent­amts ins Leben gerufen. Es besteht aus 80 Instru­men­ta­listen, von denen die meisten keine Berufs­mu­siker sind. In den über 30 Jahren seines Bestehens hat es weit über 100 Auffüh­rungen in und um München gestaltet. Höhe­punkt der musi­ka­li­schen Arbeit bilden jähr­lich zwei Sinfo­nie­kon­zerte mit Solisten. Künst­le­ri­scher Leiter des Orches­ters ist seit dem Herbst 2000 Folko Jung­nitsch, der auch das Sommer­kon­zert 2023 diri­giert.

Inter­es­san­ter­weise steht Beet­hoven X – The AI Project eben­falls auf dem Programm. Bereits 1996 hatte der Kompo­nist David Cope die von Beet­hoven unvoll­endet hinter­las­sene Zehnte Sinfonie mit einem Algo­rithmus, für den er das US-Patent US7696426 erhielt, voll­endet. Mit dem neuer­li­chen Versuch, die Sinfonie mit Künst­li­cher Intel­li­genz fertig­zu­stellen, wurde das Karajan Insti­tute in Salz­burg beauf­tragt. Als Mate­rial dienten 10.000 Kompo­si­tionen, die zur Zeit Beet­ho­vens geschaffen wurden, sowie Beet­ho­vens Werke, darunter die Skizzen, die er zu der Sinfonie ange­fer­tigt hatte und die von dem Team unter der Leitung von Matthias Röder und mit dem Program­mierer Ahmed El-Gamal in den Computer einge­füt­tert wurden. Der Algo­rithmus gene­rierte sodann etwa zwei Millionen Noten. Die Auswahl einer spiel­baren und eini­ger­maßen über­zeu­genden Version, an der der Musik­pro­du­zent Walter Werzowa betei­ligt war, gestal­tete sich schwierig, und das Ergebnis wurde sehr kritisch betrachtet. Das Patentor­chester München spielt den dritten Satz.

Fehlen darf schließ­lich nicht der sphä­ri­sche Klang des Theremins. Unter der Nummer US1661058A erhielt der Physiker Lew Serge­je­witsch Theremin 1928 ein US-Patent für sein Instru­ment, das als erstes elek­tro­ni­sches Instru­ment vom Publikum in New York begeis­tert aufge­nommen wurde. Caro­lina Eyck kompo­nierte Remem­brance für Theremin und Orchester. Und am Theremin spielt – berüh­rungs­frei – Chris­toph Zeis.

> Weitere Informationen zum Konzert am 25. Juni 2023 im Herkulessaal der Münchner Residenz und dem Patentorchester München: www.patentorchester.de