Rudolf Buch­binder gibt Einblick in den Kosmos „Beet­hoven“: Mit seiner Inter­pre­ta­tion der fünf Klavier­kon­zerte durch­leuchtet er den Kompo­nisten und sein Werk und reichert es mit seiner intui­tiven Musi­ka­lität und souve­ränen Virtuo­sität an.



Ludwig van Beet­hoven ist für Rudolf Buch­binder das Zentrum seines musi­ka­li­schen Denkens und Wirkens. Kaum ein anderer Künstler hat sich so lange und so umfang­reich mit Beet­ho­vens Klavier­werk ausein­an­der­ge­setzt wie der öster­rei­chi­sche Pianist. Als Inter­pret seiner Kompo­si­tionen setzt Buch­binder seit Jahr­zehnten Maßstäbe, für die intel­lek­tu­elle Tiefe und musi­ka­li­sche Frei­heit seines Spiels wird er welt­weit gefeiert. Zwischen Februar und April 2024 spielt Buch­binder die fünf Klavier­kon­zerte in der Münchner Isar­phil­har­monie. Von einer nach­las­senden Spon­ta­neität und Begeis­te­rung für Beet­hoven ist bei dem Pianisten noch lange nichts zu spüren: „Er ist, solange ich lebe, eine ewige Heraus­for­de­rung.“



Begleitet wird Rudolf Buch­binder von unter­schied­li­chen Spit­zen­or­ches­tern wie dem Orchestra Filar­mo­nica della Scala, Phil­har­monie Orchestra London, Orchestre Phil­har­mo­nique du Luxem­bourg oder den Münchner Phil­har­mo­ni­kern.

Das letzte Konzert der Reihe findet am Samstag, den 13. April 2024 um 20 Uhr, in der Isar­phil­har­monie statt. Mit dem Phil­har­monia Orchestra London unter der Leitung von Santtu-Matias Rouvali erklingt Beet­ho­vens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73 und Schost­a­ko­witschs Symphonie Nr. 10 e‑moll op. 93.

Weiter Infor­ma­tionen und Tickets unter https://​www​.muen​chen​musik​.de/​m​m​/​a​b​o​s​/​r​u​d​o​l​f​-​b​u​c​h​b​i​n​der