Als Dustin Hoffman Anfang der 1980er im Film Tootsie zur Frau mutierte, war die Zuschau­er­schaft begeis­tert. Hoff­mans Schau­spiel­leis­tung war bril­lant und die Mann-wird-Frau-Parodie mit Tief­gang ein echter Publi­kumshit. Vierzig Jahre und zahl­reiche Me-Too-Debatten und Woke­ness-Appelle später stellt sich jedoch die Frage: Funk­tio­niert die Tootsie-Story über­haupt noch? Wo liegt ihr Reiz, wo ihre Rele­vanz für die Gegen­wart? Sind doch Männer, die als Frauen kostü­miert in High Heels über die Bühnen stol­pern, längst eher Affront denn launiger Slap­stick und ist die Geschlech­ter­welt in all ihrer Komple­xität endlich auch in der öffent­li­chen Wahr­neh­mung ange­kommen. Am Linzer Musik­theater hat man Tootsie trotzdem – oder viel­leicht gerade deshalb – aufs Programm gesetzt. Im Dezember hat die öster­rei­chi­sche Erst­auf­füh­rung des deutsch­spra­chigen Musi­cals Première gefeiert, bis Juni ist das Werk noch etliche Male zu erleben (siehe Termine). Und ja, sie funk­tio­niert tatsäch­lich, die Tootsie-Story, mehr denn je sogar. Dies ist der ebenso fein­sin­nigen wie berüh­renden Aufbe­rei­tung in der Linzer Insze­nie­rung von Ulrich Wiggers zu verdanken, die es vermag, das ewige Spiel der Geschlechter inmitten der poin­ten­rei­chen und kurz­wei­ligen Geschichte facet­ten­reich und klug aufzu­fä­chern.

Die Grund­ge­schichte des Kult­werks ist schnell erzählt: Schau­spieler Michael Dorsey torkelt von einer Krise in die nächste, span­nende Rollen sind nicht in Sicht, von Erfolg und guten Gagen ganz zu schweigen. In seiner Verzweif­lung verkleidet er sich als Frau namens „Dorothy Michaels“ und nimmt am Casting für die Rolle der Amme in einer neuen Version von Romeo und Julia teil. Als er tatsäch­lich auser­wählt wird, gerät sein Leben völlig aus dem Lot. Schließ­lich hatte eigent­lich seine dauer-lamen­tie­rende Freundin Sandy auf die Rolle gehofft, zudem ist die Insze­nie­rung eine Zumu­tung und Regis­seur Ron ein Macho par excel­lence. Wäre da noch Schau­spiel­kol­lege Max, der sich Hals über Kopf in Dorothy verliebt, während Michael der Julia-Darstel­lerin verfällt, dies aber natür­lich nicht zeigen kann. Obwohl Tootsie auch in der Musi­cal­ver­sion grund­sätz­lich komö­di­an­tisch daher­kommt, sind die Grenzen flie­ßend zwischen knall­bunten Schen­kel­klopfer-Momenten und berüh­renden Szenen, in denen die Einsam­keit, Verlo­ren­heit und das Ringen um Würde der verschie­denen Figuren eindrucks­voll spürbar werden. Dabei ist es ein Quali­täts­merkmal der Insze­nie­rung, dass sie bei aller Freude an Slap­stick-Szenen und irrwit­zigen Verklei­dungs­ritts nie in den Klamauk abdriftet. Maßgeb­lich trägt dazu der Haupt­dar­steller Gernot Romic in der Rolle des Michael bzw. der Dorothy bei. Romics weib­li­cher Alter Ego ist keines­wegs die schrille Parodie einer Frau. Viel­mehr steht da eine reife Lady mit mütter­li­chem Instinkt auf der Bühne, die Stimme sonorig schwin­gend, die Gestik wohl gesetzt und die Worte mit Nach­druck formu­liert. Mit der Strahl­kraft und Power einer Frau, die am Leben gewachsen ist, setzt sich Dorothy erfolg­reich zur Wehr gegen jegliche „Schätzchen“-Titulierung und Me-Too-Anvancen durch die Regis­seure wie Kollegen auf der Bühne. Dabei verhilft sie den Frauen in ihrer Gegen­wart zu Selbst­be­wusst­sein und Respekt, stellt die Machismen der Männer­welt mit Grazie auf den Kopf und defi­ni­niert die Romeo-und-Julia-Erzäh­lung kurzer­hand um zum Stück „Julias wahre Amme“, einer Hymne auf zwei Frauen, die ihr brach­lie­gendes Poten­tial entfalten.

An der Seite von Romic tanzen, singen und spielen in Linz Sanne Mieloo als Julie, Enrico Treuse als Regis­seur Ron Carl­isle, Celina dos Santos als Sandy Lester und Chris­tian Fröh­lich als Max Van Horn, begleitet von einem agilen Ensemble, das inmitten des redu­zierten Bühnen­bilds (Leif-Erik Heine) mit packenden Choreo­gra­phien (Kati Heide­brecht) über­zeugt. Das Bruckner Orchester sitzt gut sichtbar ober­halb der Bühne und entfaltet unter dem impuls­starken und federnden Dirigat von Juheon Han einen farben­rei­chen Big-Band-Sound. Die Bühne selbst ist in Linz gestaltet als über­großer Schmink­tisch. „Maybehim New York“ ist als Marke omni­prä­sent, auf dem Boden funkeln die Felder einer Lidschat­ten­pa­lette, die Box für Watte­stäb­chen wird zur Bank, ein Nagel­lack­ent­ferner mutiert zur Cock­tailbar, Spray­dosen öffnen sich als Schränke und die Instru­men­ta­listen sitzen mitten im Schmink­koffer. So wird der Rausch der Verklei­dung, das Spiel mit den Rollen, Kostü­mie­rungen und gewagten Outfits humor­voll einge­fangen. Die Insze­nie­rung selbst aber blickt hinter die Fassaden und als am Ende die Masken fallen, stehen die Menschen selbst im Mittel­punkt mit all ihren Brüchen und Schwä­chen aber auch den neu gewon­nenen Stärken. „Du warst so viel klüger als ich“, sagt Michael seinem Spie­gel­bild Dorothy ins Gesicht, durch deren Augen er gelernt hat, die Menschen mit wärmerem, empa­thi­scherem Blick zu sehen. „In Tootsie geht es darum, dass ein Mann ein besserer Mann wird, indem er erfährt, wie es ist, eine Frau zu sein“, so hat Dustin Hoff­mann die Kern­idee des Stücks einst beschrieben. Dies gilt auch heute noch und findet in Linz ein hoff­nungs­volles, wenn auch offenes Ende. „Ich vermisse Dorothy“, sagt die Julia-Darstel­lerin. „Das musst du nicht. Sie steht hier vor dir“, erwi­dert Michael, dann erlischt das Bühnen­licht.

> Termine : 24. Februar, 1., 8., 16., 23. März, 5., 22., 24. April, 1., 6., 19. Mai, 13., 14., 29. Juni