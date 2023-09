Die Audi Jugendchorakademie veranstaltet ab dem 27. September ein fünftägiges Festival in Niederalteich. In zwei Konzerten erklingt ein vielfältiges Programm von Felix Mendelssohn Bartholdys »Elias« über Johann Sebastian Bach bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen.

Im Jahr 2023 feiert der Chor der Audi Jugend­aka­demie sein 15-jähriges Jubi­läum. Seit seiner Grün­dung 2018 hat er bemer­kens­werte Erfolge gefeiert. Darunter Auftritte in der Carnegie Hall in New York, der Elbphil­har­monie Hamburg und der Berliner Phil­har­monie. Die Audi Jugend­chor­aka­demie hat eine beson­dere Verbin­dung zu Nieder­al­t­eich und der Land­volks­hoch­schule St. Gunther, denn hier treffen sich die Jugend­li­chen und jungen Erwach­senen mehr­mals zu inten­siver Proben­ar­beit. Nieder­al­t­eich ist also in gewisser Weise so etwas wie die Heimat des Chores.

In diesem Herbst präsen­tieren sie dort unter der musi­ka­li­schen Leitung von Prof. Martin Steidler vom 28. Juli bis 1. August 2023 in verschie­denen Forma­tionen die Viel­sei­tig­keit der Chor­musik. Höhe­punkte des Festi­vals sind zwei Konzerte mit einem viel­sei­tigen musi­ka­li­schen Spek­trum, das sich von Felix Mendels­sohn Bartholdys Elias über Johann Sebas­tian Bachs Werke und Renais­sance­kom­po­si­tionen von Johannes Ockeghem und Josquin Desprez bis zu zeit­ge­nös­si­schen Stücken erstreckt. Das Festival vereint nicht nur die aktiven und ehema­ligen Mitglieder der Audi Jugend­chor­aka­demie, sondern auch inter­na­tional renom­mierte Künstler. Darunter das Arcis Saxo­phon Quar­tett, die Akademie für Alte Musik Berlin, das Vokal­ensemble Lausch­Werk und ein Quar­tett von Solisten, bestehend aus Theresa Pilsl, Natalya Boeva, Martin Mitter­rutzner und Krešimir Stražanac.

Die Audi Jugend­chor­aka­demie versteht sich wort­wört­lich als „Akademie“: Die Sänger*innen werden umfas­send geför­dert und viele schlagen eine profes­sio­nelle Gesangs­lauf­bahn ein. Die in Passau aufge­wach­sene Theresa Pilsl, die beim Orato­rium Elias von Felix Mendels­sohn Bartholdy die Sopran­partie singen wird, ist so eine Audi Jugend­chor­aka­demie-Sängerin der ersten Stunde, die inzwi­schen auf eine erfolg­reiche Gesangs­kar­riere blicken kann. Auch das Ensemble Lausch­Werk ging als profes­sio­nelles Ensemble aus der Audi Jugend­chor­aka­demie hervor.

Tickets können über www​.ticket​-regional​.de/​j​u​g​e​n​d​c​h​o​r​a​k​a​d​e​mie erworben werden.