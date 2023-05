Die Choreo­grafen Chris­toph Winkler und Robert Ssem­pijja greifen für ihren Tanz­film We Are Going To Mars – And We’ll Unite The Gala­xies ein selt­sames Projekt auf. 1960 grün­dete Edward Mukuka Nkoloso die Zambia National Academy of Science, Space Rese­arch and Philo­sophy. Sie hatte das Ziel, ein eigenes afri­ka­ni­sches Raum­fahrt­pro­gramm aufzu­bauen, um in den Wett­lauf ins All zwischen den USA und der Sowjet­union einzu­steigen. Auf einer abseits gele­genen Farm trai­nierten damals die Afronauts an selbst­ge­bauten Geräten und bauten aus Blech eine Rakete. Mit dieser wollten sie am 24. Oktober 1964, dem Tag der Unab­hän­gig­keit von Zambia, ins All starten. Steuern sollte die Rakete die 17-jährige Matha Mwamba.

Ausein­an­der­set­zung mit einem histo­ri­schen Projekt in We Are Going To Mars – And We’ll Unite The Gala­xies von Chris­toph Winkler und Robert Ssem­pijja

Lange Zeit wurde das Projekt zwar nicht ernst genommen, aber als ernst gemeint ange­sehen. Erst als 2013 ein Video vom Trai­ning auftauchte, kamen Zweifel auf, ob es sich nicht eher um einen sati­ri­schen Kommentar zum impe­rialen Größen­wahn des Welt­laufs ins All handelte. Bis heute ist nicht geklärt, wie das Projekt damals verstanden wurde und ob es viel­leicht sogar als Tarnung eines Trai­nings­camps für Unab­hän­gig­keits­kämpfer diente. Der Künstler und Tanz­for­scher Robert Ssem­pi­jjab greift aus dem Projekt für seine Choreo­grafie die Aufbruchs­stim­mung auf, die mit dem Projekt verbunden war. Er arbei­tete mit lokalen Künst­lern in Uganda und verortet den Mars im eigenen Land.

Das Tanz­film­fes­tival Moovy zeigt den Film zur Eröff­nung. Seit 2017 findet es jähr­lich im Film­forum des Museums Ludwig statt und stellt Tanz­filme und immersive Tanz­pro­duk­tionen vor. Sein Ziel ist es, einen Rahmen zu schaffen für Projekte, in denen sich Tanz, Film und digi­tale Kunst verbinden. Leiter des Festi­vals ist die Kunst­ma­na­gerin Ágota Harmati.

Tanz, 3D-Anima­tion und Remi­nis­zenzen an die Ballets Russes in SYLPHIDES 3.1 von Diego Mac

Aus Brasi­lien kommt ein Beitrag, in dem Tanz und 3D-Anima­tuionen eine Verbin­dung eingehen. SYLPHIDES 3.1 von dem Regis­seur und Choreo­grafen Diego Mac lässt sich von dem Ballett Les Sylphides des Begrün­ders des modernen Balletts und Choreo­grafen der Ballets Russes Michel Fokine inspi­rieren, das er in Form histo­ri­scher Aufnahmen eben­falls in seine Arbeit einbe­zieht. Er zeigt die weib­liche, roman­ti­sche Sylphe sowie andro­gyne Figuren simu­lierter Körper­lich­keit, Hyper­men­schen und Sylphen in embryo­lo­gi­scher Form.

Die Choreo­grafin und Perfor­merin Varsha Ravi­pra­kasha und ihr komö­di­an­ti­scher Tanz­film PETA – Der tanzende Turban

Während die Choreo­grafin und Tänzerin Marina Kladi unter der Regie des Choreo­grafen Nikos Elias Chri­sik­akis für ihren Film SISY­PHUS ROOM einen dysto­pi­schen, klaus­tro­pho­bisch wirkenden Raum entwi­ckelt, fordert die Choreo­grafin und Perfor­merin Varsha Ravi­pra­kasha dazu auf, „einen Turban des Glücks, der Freude und des Mitge­fühls“ zu tragen. PETA – Der tanzende Turban ist ein komö­di­an­ti­scher Tanz­film. Ravi­pra­kasha zeigt darin die klas­si­sche südin­di­scher Tanzart Bhara­tana­tyam. Sie ist gekenn­zeichnet durch auswärts gedrehte Beine, gebeugte Knie, einem geraden Ober­körper und kompli­zierten Hand­hal­tungen. Um Wutbe­wäl­ti­gung durch Tanz geht es in dem Film FIST des Regis­seurs Thomas Bos und des Choreo­grafen Erik Bos.

Laura Fridman im Film Prin­temps 22 von Sagí Amir Gross

Den Abschluss des Festi­vals bildet die Urauf­füh­rung des Tanz­films Prin­temps 22 des Choreo­grafen und Filme­ma­chers Sagí Amir Gross. Mit seiner Gross­Dance­Com­pany und dem Kame­ra­mann Michael Mauris­sens erzählt er die Lebens­ge­schichte der Balle­rina Laura Fridman. Ihr Inter­esse gilt dem Verbor­genen und dem Offen­barten, der Stärke und der Zerbrech­lich­keit, der Perfek­tion und dem Schmerz. Der Film bewegt sich im Span­nungs­feld zwischen Iden­tität und Welt­ge­schehen und fragt, wie Fridman auf das aktu­elle Kriegs­ge­schehen in der Ukraine reagiert und welche Ängste und Unsi­cher­heiten sie heim­su­chen. Der Film wird vom WDTanz­theater produ­ziert, dessen künst­le­ri­scher Leiter Gross ist, und er ist Teil von Gross’ künst­le­ri­scher Philo­so­phie Physical Script. Gross’ künst­le­ri­sches Wollen richtet sich darauf, Erfah­rungen und beson­dere Momente zu sammeln und in seiner Arbeit Geschichten von Menschen zu verar­beiten. Leiten lässt er sich dabei von Authen­ti­zität und Intui­tion.

> Weitere Informationen zum Tanzfilmfestival Moovy: www.moovy-festival.com