Eine Live­auf­nahme vom FIJAZZ Festival 2021 in Alicante, der präch­tigen Hafen­stadt an der Costa Blanca, zu Ehren Chick Coreas (1941–2021), einge­spielt von der fabel­haften ADDA Simfò­nica, einem Jazz­trio und den groß­ar­tigen Solisten David Pastor, Antonio Lizana und Paquito D’Ri­vera. Als Pianist bril­liert Emilio Solla, von dem auch das Arran­ge­ment und die Orches­trie­rung stammen. Bei Josep Vicent ist die musi­ka­li­sche Leitung in den Händen eines umtrie­bigen Tausend­sassas, der nicht nur Diri­gent und Schlag­zeuger ist, vertraut mit der Führung zahl­rei­cher Sinfo­nie­or­chester in Europa, sondern der ebenso eine außer­ge­wöhn­liche Projekt­gruppe wie La Fura dels Baus musi­ka­lisch betreut.

Trailer zum Tribut-Album für Chick Corea

Chick Corea hatte immer eine große Vorliebe für Sinfo­nie­or­chester – „einer der groß­ar­tigsten musi­ka­li­schen Klang­körper, die es je gegeben hat”. So hat er sein Spain mit dem wunder­vollen Adagio aus Rodri­guez« Concierto de Aran­juez mit Sextett und Orchester auch selbst einge­spielt. Daher ist einem die Musik Coreas in sinfo­ni­schem Gewand nicht unver­traut. Hierin liegt die Ambi­va­lenz dieses Tribut-Albums: So mitrei­ßend musi­ziert wird, explo­sive Rhythmik mit elek­tri­sie­renden Soli wett­ei­fert, Coreas fusi­ons­rei­ches wie virtuoses Laid-back-Spiel verliert sich manchmal in seichter Belie­big­keit.