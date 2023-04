In den Abgründen der Lust

Bereits die Innen­seiten des Bandes mit einem Ausschnitt aus Alfred Kubins Todes­sprung zeigen, worum es geht: das Faszi­nosum Alma Mahler als Muse und Männer vernich­tende Sphinx, der die großen Künstler des 20. Jahr­hun­derts wie Gustav Klimt, Gustav Mahler, Oskar Kokoschka, Walter Gropius und Franz Werfel verfielen. Paulus Manker, der mit seinem Statio­nen­drama Alma – a Show Biz ans Ende jahre­lang durch die Welt tourte, versam­melt Bilder aus Alma Mahlers Leben, darunter unbe­kannte Aufnahmen wie Alma im Negligé am Bett, aufge­nommen von Helene Berg, sowie viele aus den USA. Der Band glie­dert sich nach den Stationen im Leben Alma Mahlers, und Paulus Manker geizt nicht mit scho­ckie­renden Zitaten.

Alma Mahler im Negligé am Bett, foto­gra­fiert von Helene Berg bei einem Besuch am 2. November 1915, zu dem Alma Mahler im Bett empfing

Er zitiert aus Alma Mahlers Tage­bü­chern, aus den Liebes­briefen ihrer Ehemänner und Geliebten und offen­bart eine Welt des Verlan­gens, des sexu­ellen Exzesses, aber auch des Über­drusses. „Je bedeu­tender ein Mann, desto kränker seine Sexua­lität“, zitiert er einen Tage­buch­ein­trag Alma Mahlers vom 4. Juni 1920. Und bedeu­tend sind die Männer alle, die Alma Mahler verfallen. Von Alex­ander Zemlinsky über Gustav Mahler, den sie trotz vieler Ressen­ti­ments heiratet, bis zu Walter Gropius, dessen Geliebte sie „nach acht Ehejahren voll Enttäu­schungen, Entbeh­rung und Askese“ wird: „Sein Geist, mein Körper! Unser beider Voll­endetes muss einen Halb­gott erstehen lassen!“ Als „Wiens begehr­teste Witwe“ bezeichnet Paulus Manker sie nach Gustav Mahlers Tod am 18. Mai 1911.

Da lernt sie im Hause ihres Stief­va­ters Carl Moll den jungen Oskar Kokoschka kennen. Er ist „verzau­bert von ihr“. Aber sie erträgt „seine para­noide Eifer­sucht“ nicht, und er kann es nicht verwinden, dass sie das gemein­same Kind abtreiben lässt. Am Ende ist ihr die exzen­tri­sche Liebes­ra­serei zu viel. Und sie entschließt sich zur Tren­nung. Die Leiden­schaft zu Gropius erwacht wieder. Da lernt sie 1917 Franz Werfel kennen, und aber­mals verliert sie ein Kind, das Werfel ihr „in einer eksta­ti­schen Liebes­nacht in Brei­ten­stein buch­stäb­lich aus dem Leib gevö­gelt hat“. Er wird ihr dritter Ehemann.

Mit Leonard Bern­stein im Februar 1960 in der Carnegie Hall bei der Probe zu Gustav Mahlers Zweiter Sinfonie

„Sie war eine Ikone“, betont Paulus Manker in einem Inter­view. „Aber man hat sie zur Kult­nutte nieder stili­siert.“ Die Ursache sieht Manker vor allem in ihrer Auto­bio­grafie, in der sie versucht habe, „im Alter ihr Leben zu schminken“. Paulus Mankers Bestreben ist es, Alma Mahler unge­schminkt zu zeigen. Dazu gehört auch, dass er sie am Ende als „alternde Matrone mit starker Affi­nität zum Faschismus, hyste­risch, herrsch­süchtig und anti­se­mi­tisch“ beschreibt und in einer „Galerie der Feinde“ auch all jene zu Wort kommen lässt, die Alma Mahler nicht mochten wie etwa Ernst Krenek, dessen Schwie­ger­mutter sie war: „Sie wollte nur beherr­schen. Eine schreck­liche Person.“