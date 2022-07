Vor zehn Jahren hat der 15-jährige Alois Mühl­ba­cher schon einmal mit Franz Farn­berger am Klavier ein Mahler-Strauss-Album aufge­nommen, darunter sogar die „Vier letzten Lieder“! Damals war das für einen Knaben­so­pran der St. Florianer bemer­kens­wert gelungen, und er brauchte dafür gar keinen Welpen­schutz. Jetzt ist aus dem ambi­tio­nierten Burschen ein 26-jähriger Mann – und Coun­ter­tenor – geworden, der offenbar wie so mancher Junge kaum einen Stimm­bruch hatte. Einer­seits besitzt er wohl eine schöne Bariton-Stimme, gleich­zeitig wurde die Knaben- in fast glei­cher Lage zur Männer­stimme. Ein wenig dunkler mag sie geworden sein und klingt doch sehr ähnlich. Manches hat er 2011 wie zehn Jahre später aufge­nommen, so Mahlers Urlicht, wie das neue Album heißt, oder sein Um Mitter­nacht, wie der Titel der CD von einst lautete.

Alois Mühl­ba­cher singt mit Franz Farn­berger am Klavier im Wiener Palais Ehrbar Ich bin der Welt abhan­den­ge­kommen von Gustav Mahler.

Neu sind Mahlers Rückert-Lieder und eine Auswahl der berühm­testen Strauss-Lieder. Natür­lich ist der ehema­lige Knaben­so­pran ein versierter, enorm musi­ka­li­scher Sänger, und die Strauss-Lieder mal nicht von einem üppigen Sopran, sondern von einer schlanken hohen Männer­stimme in fast derselben Lage zu hören, ist reiz­voll, aber sein Coun­ter­tenor muss noch reifen. Am besten und rundesten klingt die Mittel­lage, die Höhe dagegen mutet manchmal ein wenig scharf und farbarm an, die Tiefe ist noch sehr verhalten. Und ein wenig Sinn­lich­keit kommt viel­leicht auch noch hinzu. Barock-Reper­toire mit kleinem Orchester, wie Mühl­ba­cher es 2020 mit Vivaldis Nisi Dominus oder Pergo­lesis Stabat Mater in einer gelun­genen Aufnahme veröf­fent­lichte, ist da mögli­cher­weise derzeit noch die bessere Option.

> Auftrittstermine und weitere Informationen zu Alois Mühlbacher auf: www.aloismuehlbacher.at