Daniel Heide ist mit hoher Wahr­schein­lich­keit der Lied-Pianist seiner Gene­ra­tion. Den wenigen echten Lied-Kory­phäen der Gegen­wart hilft er zu wesent­li­chen Erkennt­nissen – und er moti­viert schlum­mernde Lied-Talente wir hier seinen früheren Weimarer Kommi­li­tonen Andreas Bauer Kanabas. Das beglü­ckende wie intro­ver­tiert aufre­gende Hörerlebnis entsteht in dieser Samm­lung bekannter Schu­bert-Lieder aus dem Wie und dem genialen Was. Denn Bauer Kanabas ist kein abge­klärter schwarzer Bass, sondern nimmt sich der psycho­lo­gi­schen Dynamik mit einem faszi­nie­rend schat­tie­renden Ausdrucks­spek­trum an.

Andreas Bauer Kanabas und Daniel Heide geben mit Franz Schu­berts Lied Der Wanderer eine Hörprobe ihres gemein­samen Albums

Der erfah­rene Wagner- und Verdi-Sänger arti­ku­liert Schu­berts, Hein­rich Heines und Ludwig Rell­stabs flackernde Gefühls­lichter mit Freude an deren drama­ti­scher Bewegt­heit. Der Bühnen­sänger Bauer Kanabas und der Lied-Experte Heide stellen die Reihen­folge der Heine-Lieder aus Schwa­nen­ge­sang dafür um. So kehren sie den Verlauf einer kurzen und schnell vereb­benden Liaison heraus, die Bauer Kanabas fragend und forschend durch­misst. Wie bei seinen Bühnen­auf­tritten gestaltet er mit exzep­tio­neller sänge­ri­scher Agilität. Er zeigt die offen­her­zige, aber auch gereifte Präsenz eines Mannes in den besten Jahren und das Wissen von der Kost­bar­keit flüch­tiger wie dauernder Emotionen.

