Anne de Corcy entwirft in ihrem Buch »Coco Chanels Riviera. Vom Lieben, Leben und Überleben an der Côte d’Azur« ein raffiniertes Geflecht zahlloser biografischer Erzählungen.

1930 erwirbt die Mode­schöp­ferin Gabri­elle „Coco“ Chanel das fünf Hektar große Anwesen La Pausa über dem südfran­zö­si­schen Dorf Roque­brune. Sie lässt die vorhan­denen Gebäude umbauen und verbringt fortan die Sommer an dem in Mode gekom­menen „Spiel­platz der Reichen“, ehe sie 1953 La Pause verkauft. Jene 23 Jahre von Chanels Aufent­halten an der Côte d’Azur ist Thema des Buches der Biografin Anne de Courcy. Es sei keine Chanel-Biografie, betont de Courcy in der Einlei­tung. Ist es auch nicht. Es ist viel mehr. De Courcy breitet ein raffi­niertes Geflecht zahl­loser biogra­fi­scher Erzäh­lungen aus. Sie beschreibt Episoden aus dem mondänen und nicht selten tragi­schen Leben von Film­stars, Aris­to­kraten, Play­boys, Exzen­tri­kern und Künst­lern, die es in den 1930er-Jahren an die Côte d’Azur zieht. Sie berichtet von uner­mess­li­chem Reichtum, dessen Verlust, von Liebes­af­fären, zerrüt­teten Ehen, Enttäu­schungen und Eifer­sucht.

An Dramatik gewinnt ihre beein­dru­ckend recher­chierte Darstel­lung, als sich das mondäne Leben in einen Kampf ums Über­leben verwan­delt, in Deutsch­land die Reichs­kris­tall­nacht statt­findet und der Krieg seine Schatten über das Leben an der Côte d’Azur wirft. Ausführ­lich schil­dert de Courcy die Jahre des Krieges, der Kapi­tu­la­tion und der Juden­ver­fol­gung, die für viele zu Jahren der Angst und Verzweif­lung werden wie etwa den Dichter Walter Hasen­clever, der Selbst­mord begeht. Lion Feucht­wanger und seiner Frau Marta gelingt die Flucht über Lissabon in die USA, und Künstler wie Henri Matisse, Pablo Picasso versu­chen, ihr gewohntes Leben weiter­zu­führen. Zu ihnen gehört auch Chanel, für die der Krieg eher „eine Unter­bre­chung“ als einen Konflikt darstellt. De Courcy setzt sich mit Chanels Anti­se­mi­tismus, der so genannten „épur­a­tion sauvage“ und der Frage ausein­ander, inwie­weit Chanel mit den deut­schen Besat­zern kolla­bo­riert hat. Und in einem Epilog schil­dert sie auch die letzten erneut von Arbeit geprägten Jahre Chanels bis zu deren Tod 1971.