Einsam­keit haftet an jeder Ecke dieses abge­stan­denen Wiener Ball­saals. Verlassen stehen Stühle aufein­ander in tristem Schein. Verwirrte Irrlich­tern gleich schwirren Figuren aus Schu­berts Kosmos in Tanz und stummem Schau­spiel durch den vor sich hindäm­mernden Raum. „Keiner, der den Schmerz des Andern, und keiner, der die Freude des Andern versteht! Man glaubt immer, zuein­ander zu gehen, und man geht immer nur neben­ein­ander”, schrieb Schu­bert 1824 in sein Tage­buch.

Trailer zur DVD und Blu-ray Disc von Chris­toph Loys Insze­nie­rung Eine Winter­reise

In der Spiel­zeit 2021/2022 insze­nierte Christof Loy für das Theater Basel Eine Winter­reise, die ihres Glei­chen sucht. Auf DVD erschienen, zeigt sie den ewig suchenden Wanderer als „Fremd­ling überall”. Bravourös wie die groß­ar­tige Mezzo­so­pra­nistin Anne Sofie von Otter einen geal­terten, um viele Winter gereiften Schu­bert verkör­pert, umkreist von einem Doppel­gänger, einer Prosti­tu­ierten, seinem Freund Franz von Schober und dessen Viola. Zu Beginn ihrer Lauf­bahn hätte ihr Schu­bert kaum etwas gesagt, erläu­tert von Otter, doch je älter sie werde, desto mehr würde sie sich zu ihm hinge­zogen fühlen. Das spürt man, denn sie spielt und singt mit einer Strin­genz und Inten­sität, die unter die Haut geht. Wenn kurz vor Ende die Insze­nie­rung noch eine Drehung ins Komi­sche nimmt, legt sie, die hier „Er” genannt wird, alle Trauer, alle Wehmut des endgül­tigen Abschied­neh­mens in den Trost Des Baches Wiegen­lied aus dem Zyklus Die schöne Müllerin. Das ist großes Kino. Doch ebenso könnte man glauben, die heim­liche Haupt­person sitzt unscheinbar am Hammer­kla­vier, innig, Lied verbunden, demütig und voller Hingabe, als würde auch er niemand anders als Schu­bert sein: konge­nial, der wunder­bare Pianist Kris­tian Bezu­iden­hout!