Daniel de Visé hat in seinem Buch »King of the Blues« das Leben der Blueslegende B. B. King nachgezeichnet.

The Thrill Will Never Be Gone

Der ameri­ka­ni­sche Autor und Pulitzer-Preis­träger Daniel De Visé entfaltet in seiner 700 Seiten starken Biografie ein Leben­s­pan­orama der Blues­le­gende B.B. King, das kaum viel­schich­tiger sein kann, eine Würdi­gung von B. B. Kings Einzig­ar­tig­keit in der Musik­ge­schichte. Dazu hat er unzäh­lige Menschen aus dem nahen Umfeld inter­viewt, ist in der Recherche jedem Hinweis nach­ge­gangen, um wunder­voll detail­reich B. B. Kings Geschichte zu erzählen.

1925 als Riley B. King in Itta Bena, Missis­sippi, geboren, wächst B. B. King in armen Verhält­nissen auf. Als Sohn eines Land­päch­ters bestimmt die Arbeit auf den Baum­woll­plan­tagen seinen Alltag. Viele Meilen, nach eigenen Angaben „einmal um die Welt”, ist er selbst hinter dem Pflug herge­laufen, später auf dem Traktor gefahren. Man erfährt vom frühen Verlust seiner Eltern, seinem frühen Drang Gitarre zu spielen, liest gebannt wie ihn schon mit sechs eine sieben­jäh­rige Freundin ins „Liebes­spiel” einweihte, er Stra­ßen­musik machte und als Radio-DJ arbei­tete. Sein unver­wech­sel­bares Gitar­ren­spiel, bis heute welt­weit Vorbild namhafter Künstler wie Santana, Eric Clapton und U2, wurde erst so richtig nach einer zehn­jäh­rigen Karriere als Blues­sänger gefeiert.

Drogen und Alkohol waren kein Thema, aber Sex- und Spiel­sucht: „Ich liebte es zu wetten und natür­lich liebte ich es zu gewinnen, aber meis­tens verlor ich doch.” In der Tat, er hat viel Geld verloren. Im Mittel­punkt steht seine unglaub­liche Karriere, sein anhal­tender, immer wieder neu aufblü­hender Erfolg als charis­ma­ti­scher Gitar­rist wie maßgeb­li­cher Musiker. Das alles verdeut­licht vor dem schick­sal­haften Auf und Ab seiner Lebens­ge­schichte, vor allem vor dem Hinter­grund einer durch und durch rassis­ti­schen Zeit, wie sehr der Ursprung des Blues und des daraus folgenden Pop und Rock einzig und allein ein afro­ame­ri­ka­ni­scher ist. Fast jeden Tag eines Jahres stand B. B. King auf der Bühne und verkün­dete singend, spie­lend seine Botschaft. Später an Diabetes erkrankt und über­haupt gesund­heit­lich einge­schränkt, gab er vor, sich schonen zu wollen, indem er nur noch 200 Konzerte im Jahr gab. Allein das spricht für sein beson­deres Musi­ker­da­sein. Trotz aller Hinder­nisse und Verlet­zungen, verkör­perte es ein Leben, das mit allen Fasern des Herzens gelebt wurde. B. B. King, der sich selbst keines­falls als „King of Blues” sah, sagte einmal: „Einfach weiter­zu­ma­chen ist meine Methode, meine Verlet­zungen auszu­ku­rieren, und, Mann, ich habe mein ganzes Leben immer nur weiter­ge­macht.”

Die an sich sehr schöne, wie gut lesbare Über­set­zung, hakt ein wenig, wenn es um die Gitarre geht. Ein Beispiel: B. B. King war abso­luter Meister darin, Töne über das „Bending” zu erzeugen. Diesen Terminus einer Vari­ante der Spiel­technik irre­füh­rend mit „verschieben” zu über­setzen, trifft nicht den Sach­ver­halt. Entspre­chend der Verwen­dung italie­ni­scher Fach­be­griffe in der klas­si­schen Musik, hätte man auch hier die Bezeich­nungen lieber im Original belassen sollen.