Als eine Erzäh­lung über das Leben Cole Porters in Paris bezeichnet Chris­tophe Miram­beau Cole Porter in Paris. Aus Liedern Cole Porters entwarf er das Spek­takel für die Opern­kom­panie Les Frivo­lités Pari­si­ennes, die damit ihr zehntes Jubi­läum feierte. Im Dezember 2021 wurde eine Auswahl davon im Théâtre du Châtelet in Paris auf CD aufge­nommen. Zu hören sind Cole Porters Lieder in schwung­vollen Arran­ge­ments, die von den beiden Musi­kern und Grün­dern der Kompanie, Benjamin El Arbi und Mathieu Franot, stammen. Im Stil eines Musi­cals singen die Kompanie-Mitglieder von Paris und der Liebe: Sie laden dazu ein, das Leben zu genießen, sich an schönen Dingen zu erfreuen und über falsche Moral hinweg­zu­setzen.

Richard Delestre, Yoni Amar und Matthieu Richard singen I Love Paris

Der Bogen spannt sich von I Love Paris über I’am in Love Again, When Love Comes to Call und I Hate you Darling bis zu Take Me Back to Manhattan. Diese Drama­turgie beinhaltet zugleich eine biogra­fi­sche Aussage, und darum ging es Miram­beau. Wie er in einem dem Album beigefügten Inter­view ausführt, habe ihn an Cole Porters Leben in Paris vor allem ein Aspekt faszi­niert: seine Ehe mit Linda Lee Thomas und die Liebes­af­färe, die er mit dem Dichter und Tänzer Boris Kochno hatte. Denn, wie Mitram­beau erläu­tert, zeuge dies von einer sitt­li­chen Frei­heit, wie sie Ange­hö­rige einer gewissen sozialen Klasse am Ende des Ersten Welt­kriegs für sich in Anspruch nehmen konnten. Miram­beau, der sich in mehreren Arbeiten schwulen Künst­lern widmete und den Musi­cal­führer Glitter And Be Gay herausgab, rückt damit ein Phänomen in den Vorder­grund, das auch in anderen Städten wie etwa Berlin zu beob­achten war und als die Goldenen 20er-Jahre in die Geschichte einging.

Marion Tassou und Léovanie Raud singen Give Him the Ooh La La

Miram­beau ist über­zeugt, dass Cole Porter Aussagen über sein Gefühls­leben in den Subtext seiner Lieder legte. Was sich erst nach der Lektüre des Book­lets erschließt, sind die Figuren, die die einzelnen Sänger verkör­pern. Da sind vor allem die drei Darsteller, Richard Delestre, Yoni Amar und Matthieu Richard, die jeweils für einen Aspekt von Cole Porters Persön­lich­keit stehen, den Frau­en­helden, der zur mondänen Gesell­schaft gehört, den geheim­ge­hal­tenen Mann, der sich in Boris Kochno verliebt und schließ­lich den Künstler, der beide Aspekte in sich vereint. So ist das Album auch eine Einla­dung, sich noch einmal intensiv mit den Lied­texten Cole Porters zu befassen, die im Booklet in engli­scher und fran­zö­si­scher Sprache abge­druckt sind.