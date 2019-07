Wäre die­ser Bild­band nicht so präch­tig und ja, auch mäch­tig, wäre man wohl wirk­lich ver­sucht, die Sei­ten schnell durch die Fin­ger glei­ten zu las­sen, um Chris­ti­an Thie­le­mann unmit­tel­bar beim Diri­gie­ren zu „erle­ben“. Man tut aber gut dar­an, sich Zeit zu neh­men für die­ses Por­trät in Bil­dern. Unge­wöhn­lich nahe kommt man dem Künst­ler, obwohl kein ein­zi­ges pri­va­tes Foto ent­hal­ten ist, son­dern ledig­lich ein Motiv in unzäh­li­gen Vari­an­ten: beseelt, ergrif­fen, fröh­lich, wütend, ver­bis­sen – kei­ne Gefühls­re­gung fehlt in die­sem Kalei­do­skop der Lei­den­schaf­ten, das der Foto­graf Lois Lam­mer­hu­ber klug zusam­men­ge­stellt hat. Er war der ers­te, der Thie­le­mann wäh­rend einer lau­fen­den Auf­füh­rung aus dem Bay­reu­ther Gra­ben mit der Kame­ra beglei­ten durf­te. Thie­le­mann selbst erzählt, dazu aus­ge­spro­chen, unter­halt­sam von sich und sei­ner gro­ßen Pas­si­on, dem Diri­gie­ren.

Chris­ti­an Thie­le­mann: „Diri­gie­ren / Con­duc­ting“, Cle­mens Traut­mann, Lois Lam­mer­hu­ber (Edi­ti­on Lam­mer­hu­ber)

