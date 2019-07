Mit den „Car­mi­na Burana“ erlang­te Carl Orff 1937 auf einen Schlag Berühmt­heit. Als Quel­le dien­ten ihm die im 19. Jahr­hun­dert erschie­ne­nen Lie­der, die man im Klos­ter Bene­dikt­beu­ern gefun­den hat­te. Sie waren in spät­la­tei­ni­scher und mit­tel­hoch­deut­scher Spra­che ver­fasst und im 13. Jahr­hun­dert von fah­ren­den Schü­lern, so genann­ten Goli­ar­den, nie­der­ge­schrie­ben wor­den. Orffs Werk ist ein Hym­nus auf die Freu­den des Lebens. Glücks­göt­tin For­tu­na regiert das Leben und erweckt in den Men­schen die Sehn­sucht nach Lie­be. Ein Früh­lings­fest hul­digt der auf­blü­hen­den Natur. In aus­ge­las­se­nen Trink­lie­dern wird über den lebens­fro­hen Kle­rus gespot­tet, bis im „Cour d’amour“ ein Hym­nus auf die Göt­tin Venus erklingt, die sich in For­tu­na ver­wan­delt. Damit schließt sich der Kreis.

Die Sopra­nis­tin Car­me­la Kon­rad (©Phil­ipp Leon Fan­k­hau­ser)

Die Baye­ri­sche Phil­har­mo­nie fei­ert mit der von dem Orff-Schü­ler Wil­helm Kill­may­er ange­fer­tig­ten Fas­sung für Kla­vie­re und Per­kus­si­ons­en­sem­ble ihr 25-jäh­ri­ges Bestehen. Es sin­gen die Sopra­nis­tin Car­me­la Kon­rad, der Tenor Gus­ta­vo Mar­tín Sán­chez, der Bari­ton Flo­ri­an Götz sowie der Kin­der­chor und der Chor der Baye­ri­schen Phil­har­mo­nie. Beglei­tet wer­den sie von dem Kla­vier­duo und dem Per­cus­sion-Ensem­ble der Baye­ri­schen Phil­har­mo­nie. In ihrer Inter­pre­ta­ti­on las­sen sie die Ver­bin­dun­gen zwi­schen Orffs Theo­ri­en vom „Urgrund der Musik“ sowie den „Urkräf­ten und Urfor­men der Musik“ und den tra­di­tio­nel­len Ele­men­ten der Volks­mu­sik leben­dig wer­den. Am Pult steht Mark Mast.

Mark Mast, Chef­di­ri­gent und Inten­dant der Baye­ri­schen Phil­har­mo­nie

Der Ver­ein Baye­ri­sche Phil­har­mo­nie wur­de 1994 mit dem Ziel gegrün­det Musi­ke­rIn­nen zu för­dern und ihnen die Grund­la­gen sin­fo­ni­schen Musi­zie­rens zu ver­mit­teln. Das Spek­trum reicht von pro­fes­sio­nel­len Pro­duk­tio­nen bis zum musik­päd­ago­gi­schen Enga­ge­ment, vom Sin­fo­nie­or­ches­ter bis zum Kam­mer­en­sem­ble sowie vom gro­ßen Kon­zert­chor bis zum Kin­der­chor. Pro­jekt­über­grei­fen­de Ver­an­stal­tun­gen ver­bin­den die ein­zel­nen Klang­kör­per.

Der mon­go­li­sche Pfer­de­kopf­gei­ger und Ober­tonsän­ger Enkhjar­gal Dan­dar­va­an­chig

Im zwei­ten Teil des Abends fei­ert die Baye­ri­sche Phil­har­mo­nie mit Gäs­ten wie dem Boo­gie-Woo­gie-Pia­nis­ten Mar­tin Schmitt, dem mon­go­li­schen Pfer­de­kopf­gei­ger und Ober­tonsän­ger Enkhjar­gal Dan­dar­va­an­chig und dem Musi­ker Robert Wolf, der als Beat­bo­xer Robeat auf­tritt. Beat­boxing wird die Nach­ah­mung von Drum­com­pu­ter­beats und ande­ren Per­kus­si­ons­rhyth­men durch Mund-, Nase- und Rachen­lau­te genannt. Mit von der Par­tie sind schließ­lich auch die Bay­Phil Kids, das Jugend­or­ches­ter der Baye­ri­schen Phil­har­mo­nie.

Ter­mi­ne:

3. Okto­ber 2019, Bam­berg, Kon­zert­hal­le

4. Okto­ber 2019, Mün­chen, Carl-Orff-Saal im Gas­teig

5. Okto­ber 2019, Füs­sen, Lud­wigs Fest­spiel­haus

www.bayerische-philharmonie.de