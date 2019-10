Von der Würdigung des Lebenswerks bis zum Preis für Nachwuchsförderung: Alle Preisträger des OPUS KLASSIK 2019 auf einen Blick.

Aus­ge­zeich­net für sein Lebens­werk

Diri­gent Mariss Jan­sons

(Foto: © Peter Mei­sel)

ANZEIGE









Sän­ge­rin des Jah­res

Joy­ce DiDo­na­to

Song­play

Era­to (War­ner Music)

Sän­ger des Jah­res

Chris­ti­an Ger­ha­her

Schu­mann. Fra­ge

Sony Clas­si­cal

Instru­men­ta­list des Jah­res | Kla­vier

Igor Levit

Life

Sony Clas­si­cal

Instru­men­ta­lis­tin des Jah­res | Cel­lo

Sol Gabet­ta

Schu­mann

Sony Clas­si­cal

Instru­men­ta­list des Jah­res | Kla­ri­net­te

Andre­as Otten­sa­mer

Blue Hour

Deut­sche Gram­mo­phon

Diri­gent des Jah­res

Paa­vo Jär­vi

Jean Sibe­li­us: Sym­pho­nies 1–7

RCA (Sony Clas­si­cal)

Kom­po­nist des Jah­res

Jörg Wid­mann

Arche

ECM (Uni­ver­sal Ver­trieb)

Nach­wuchs­künst­le­rin Gesang

Emőke Baráth

Voglio Can­t­ar

Era­to (War­ner Clas­sics)

Nach­wuchs­künst­le­rin Gesang

Nadi­ne Sier­ra

There’s A Place For Us

Deut­sche Gram­mo­phon

Nach­wuchs­künst­ler Instru­ment |

Marim­ba

Chris­toph Siet­zen

Incan­ta­ti­ons

Sony Clas­si­cal

Nach­wuchs­künst­ler Instru­ment |

Mund­har­mo­ni­ka

Kon­stan­tin Reinfeld

Debut Reinfeld Nuss

ARS Pro­duk­ti­on

Ensem­ble / Orches­ter des Jah­res

Laut­ten Com­pa­g­ney

War & Peace. 1618:1918

dhm (Sony Clas­si­cal)

Solis­ti­sche Ein­spie­lung

Gesang (Oper)

Jakub Józef Orliń­ski

Ani­ma Sacra

Era­to (War­ner Clas­si­cal)

Solis­ti­sche Ein­spie­lung

Gesang (Lied)

Andrè Schu­en

Schu­bert: Wan­de­rer

CAvi-music

SoIis­ti­sche Ein­spie­lung | Flö­te

Emma­nu­el Pahud

Solo

War­ner Clas­sics

Solis­ti­sche Ein­spie­lung | Kla­vier

Vikin­gur Olafs­son

Bach Reworks. Part 1

Deut­sche Gram­mo­phon

Solis­ti­sche Ein­spie­lung | Orgel

Ben van Oos­ten

César Franck: The Organ Works

MDG

Solis­ti­sche Ein­spie­lung | Vio­la

Kim Kash­ka­shi­an

Johann Sebas­ti­an Bach:

Six Sui­tes for Vio­la Solo.

BWV 1007–1012

ECM (Uni­ver­sal Ver­trieb)

Kon­zert­ein­spie­lung | Vio­li­ne

Mido­ri Sei­ler

Anto­nio Vival­di: La Vene­zia

Di Anna Maria

Ber­lin Clas­sics

Kon­zert­ein­spie­lung | Flö­te

Lucie Horsch

Baro­que Jour­ney

Dec­ca (Deut­sche Gram­mo­phon)

Kon­zert­ein­spie­lung | Kla­vier

Mar­kus Becker

Max Reger: Pia­no Con­cer­to.

Live Record­ing

CAvi-music

Kon­zert­ein­spie­lung | Kla­ri­net­te

Kin­an Azmeh

Ueven Sky

Drey­er Gai­do

Kam­mer­mu­sik­ein­spie­lung Duo

Till­mann Höfs & Aki­ko Nika­mi

Air

Genu­in Records

Kam­mer­mu­sik­ein­spie­lung Trio

Bin Huang, Yubo Zhou,

Alex­an­der Sulei­man

An-lun Huang: Pia­no Tri­os 1 & 2

MDG

Kam­mer­mu­sik­ein­spie­lung Quar­tett

Signum Quar­tett

Schu­bert: Aus der Fer­ne

Pen­ta­to­ne

Kam­mer­mu­sik­ein­spie­lung Quin­tett

Schu­mann Quar­tett &

Anna Maria Rich­ter

Inter­mez­zo.

Schu­mann Rei­mann Men­dels­sohn

Ber­lin Clas­sics

Klas­sik ohne Gren­zen

Rolf Lis­le­vand

Nuo­ve Inven­zio­ni

Sony Clas­si­cal



Klas­sik ohne Gren­zen

Ann­ele­en Lena­erts

Nino Rota: Works for Harp

War­ner Clas­sics



Klas­sik ohne Gren­zen

Bryn Ter­fel

Dreams and Songs

Deut­sche Gram­mo­phon

Sin­fo­ni­sche Ein­spie­lung |

Musik bis inkl. 18. Jahr­hun­dert

dog­ma cham­ber orches­tra

Mozart: Sym­pho­ny KV 201

Schu­bert: Sym­pho­ny No. 5

MDG

Sin­fo­ni­sche Ein­spie­lung |

Musik 19. Jahr­hun­dert

Adam Fischer &

Düs­sel­dor­fer Sym­pho­ni­ker

Gus­tav Mah­ler: Sym­pho­ny No. 3

CAvi-music

Sin­fo­ni­sche Ein­spie­lung |

Musik 20. / 21. Jahr­hun­dert

Franz Wel­ser-Möst &

Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker

Gott­fried von Einem &

Phil­adel­phia Sym­pho­nie

Orfeo

Chor­werk­ein­spie­lung

Cal­mus Ensem­ble & amar­cord

Leip­zi­ger Dis­pu­ta­ti­on

Carus

Opern­ein­spie­lung

bis 18. Jahr­hun­dert

Huel­gas Ensem­ble &

Paul van Nevel

Fran­ce­s­ca Cac­ci­ni: La libe­ra­zio­ne

di Rug­gie­ro dall’isola d’Alcina

dhm (Sony Clas­si­cal)

Opern­ein­spie­lung

bis 19. Jahr­hun­dert

Sir Marc Elder & Orches­tra

of the Age of Enligh­ten­ment

Gioa­chi­no Ros­si­ni: Semi­ra­mi­de

Ope­ra Rara (War­ner)

Opern­ein­spie­lung

20. / 21. Jahr­hun­dert

John Adams &

BBC Sym­pho­ny Orches­tra

John Adams: Doc­tor Ato­mic

None­such (War­ner)

Welt­er­steinspie­lung des Jah­res

Eve­lin­de Tren­k­ner &

Son­traud Spei­del

Gus­tav Mah­ler: Sym­pho­ny No. 5.

arran­ged for Pia­no Four Hands

MDG

Inno­va­ti­ves Kon­zert des Jah­res

Podi­um Ess­lin­gen

Johann Sebas­ti­an Bach:

Johan­nes-Pas­si­on.

Bene­dikt Kris­t­jáns­son

(Foto: © Nino Halm)

Audio­vi­su­el­le Musik­pro­duk­ti­on des Jah­res

Richard Wag­ner: Die Meis­ter­sin­ger

von Nürn­berg.

Deut­sche Gram­mo­phon

Video­clip des Jah­res

Lang Lang

(Foto: © Robert Ascroft / Sony Clas­si­cal)

Edi­to­ri­sche Leis­tung des Jah­res

Bach. Gul­da. Cla­vichord.

The Mono Tapes

Ber­lin Clas­sics

Inno­va­ti­ve Audio-Pro­duk­ti­on

des Jah­res

Wal­de­mar von Bausz­nern

Bero­li­na Ensem­ble & Maria Beng­ts­son

MDG

Preis für Nach­wuchs­för­de­rung

Sing­Pau­se Düs­sel­dorf

(Foto: © Musik­ver­ein Düs­sel­dorf)

Best­sel­ler des Jah­res

Jonas Kauf­mann

Eine ita­lie­ni­sche Nacht.

Live aus der Wald­büh­ne Ber­lin

Sony Clas­si­cal