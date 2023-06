Die italie­ni­sche Barock­musik bietet so manchen verges­senen Schatz. Die Musik­fest­spiele Potsdam Sans­souci präsen­tierten im Sommer 2022 eine lohnens­werte Wieder­ent­de­ckung: die komi­sche Oper I portentosi effetti della Madre Natura (Die wunder­samen Wirkungen von Mutter Natur). Das von Giuseppe Scar­latti auf ein Libretto von Carlo Goldoni kompo­nierte Werk war 1752 in Venedig urauf­ge­führt worden. Mit Verve und Leich­tig­keit brachte das von Doro­thee Ober­linger gelei­tete Ensemble 1700 diese „opera buffa“ mit renom­mierten Solisten auf die Bühne des Schloss­thea­ters im Neuen Palais.

Die Arie Donna vi lascio il for aus dem ersten Akt der Oper I portentosi effetti della Madre Natura von Giuseppe Scar­latti

An diesem histo­ri­schen Ort in Potsdam war das Werk schon 1786 auf Betreiben von Fried­rich dem Großen erklungen. Aus den über­lie­ferten Hand­schriften haben die Musik­wis­sen­schaftler Fran­cesco Russo und Giovanni Benve­nuti eine auffüh­rungs­taug­liche kriti­sche Edition erstellt. Ein Mitschnitt aus Potsdam ist als Erst­ein­spie­lung erschienen. Die verwi­ckelte Liebes­ge­schichte ist höchst unter­haltsam. Celi­doro, der legi­time Herr­scher von Mallorca, war – ähnlich wie später Kaspar Hauser – für lange Zeit wegge­sperrt. Nach seiner Befreiung entdeckt der Natur­bur­sche seine Gefühle für Frauen, was erwartbar zu Span­nungen mit deren Lieb­ha­bern führt.

Das 2002 von Doro­thee Ober­linger in Köln gegrün­dete Ensemble 1700

Kunst­volle Rezi­ta­tive und emoti­ons­ge­la­dene Arien wech­seln sich mit schwung­vollen Instru­men­tal­stü­cken ab. In der Haupt­rolle über­zeugt der ausdrucks­mäch­tige Tenor Rupert Charles­worth. In die Rolle der von Celi­doro begehrten Cetro­nella schlüpft souverän die Mezzo­so­pra­nistin Bene­detta Mazzu­cato. Die Sopra­nistin Roberta Mameli inter­pre­tiert farben­reich die Partie der Lisaura, die mit ihrem noto­risch untreuen Mann Ruggiero (Filippo Mineccia) den Rivalen Celi­doro aus dem Weg räumen will. Nach einem turbu­lenten Hin und Her findet die Oper schließ­lich doch ein Happy End. Die Block­flö­tistin und Diri­gentin Ober­linger, zugleich Inten­dantin der Musik­fest­spiele, hat mit ihr ein origi­nelles Fund­stück aufge­spürt.