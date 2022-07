Nein, eine Oper ist dies nicht. Pastorelle en musique hat Georg Philipp Tele­mann sein 1715 kompo­niertes musik­dra­ma­ti­sches Opus genannt. Was das genau ist, diese Erklä­rung liefert der zweite Teil des Titels: Es handelt sich um ein „Musi­ca­li­sches Hirten-Spiel“ und wie so oft in der Oper geht um das eine: die Liebe. Die Geschichte spielt – der Titel legt es nahe – im Schä­fer­mi­lieu, und es geht um zwei wider­spens­tige Hoch­zeits­pär­chen, verwir­rende amou­röse Verwick­lungen inklu­sive. Auch die Geschichte des Werkes ist eini­ger­maßen verwir­rend und verwi­ckelt. 1945 verschlug es die einzige erhal­tene Partitur nach Kiew – mit vielen weiteren Manu­skripten der Berliner Sing-Akademie. 2002 kehrte sie zurück, nun in die Berliner Staats­bi­blio­thek.

Ich scheide von hinnen mit lachenden Sinnen aus dem Album von Doro­thee Ober­linger, dem Vocal­consort Berlin und dem Ensemble 1700

Doro­thee Ober­lin­gers Aufnahme ist nicht die erste Wieder­ent­de­ckung und Aufnahme des Stückes, aber zwei­fels­ohne eine sehr lohnende und mitrei­ßende. Die eigen­tüm­liche Mischung aus Komödie, Schau­spiel, Sing­spiel und Drama entfaltet hier ihren Charme, zwar nicht szenisch wie 2021 bei den Musik­fest­spielen Potsdam, aber musi­ka­lisch, und das nicht zu knapp. Ober­linger und ihr Ensemble bieten ein höchst unter­halt­sames Schä­fer­stünd­chen, das alles in allem sehr vergnüg­lich und von der ersten bis zur letzten Note packend musi­ziert ist.