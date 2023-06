„Die Nacht der ermor­deten Dichter“: Was hier wie ein Film-oder Buch­titel klingt, wurde für zahl­reiche jüdi­sche Schrift­steller in Moskau in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1952 zur bitteren Realität. In dieser Nacht wurde auch Dovid Bergelson (geboren 1884 im Gouver­ne­ment Kiew) hinge­richtet. Als Mitglied des Jüdi­schen Anti­fa­schis­ti­schen Komi­tees (JAK), das im Zweiten Welt­kriegs auf Veran­las­sung der sowje­ti­schen Regie­rung geschaffen worden war, um den Krieg gegen die NS-Diktatur zu gewinnen, wurde er nun Opfer von Stalins juden­feind­li­cher und blut­rüns­tiger Para­noia. Seine in Jiddisch verfassten Werke durften nicht mehr erscheinen. Mit Bergel­sons eindring­li­chen Texten und Erzäh­lungen und eines 70 Seiten langen Anhangs ehrt Sabine Koller das Œuvre eines Dich­ters, der in den 1920er-Jahren einer der bekann­testen jiddi­schen Autoren war und in Berlin in Kontakt mit Franz Kafka und Alfred Döblin kam, bevor er sich dem Sozia­lis­ti­schen Realismus zuwandte und in seine Heimat zurück­kehrte. „Ich weiß, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, doch ich liebe es (das Jiddi­sche) wie ein liebender Sohn die Mutter“, waren (laut Verhör­pro­to­koll) seine letzten Worte.

Fotos: Yivo Archive