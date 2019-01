Das Vokalquintett brilliert mit einer Reise durch fünf Kontinente: 21 Volkslieder in 14 Sprachen, speziell arrangiert für das markante A-cappella-Gewand der fünf Leipziger. Sie singen so feinfühlig wie klangvoll. Jede Stimme eine Solostimme, bewegen sich die fünf in den raffinierten Bearbeitungen mit Esprit von getragenem Ernst bis in luftige Heiterkeit durch alle Tonlagen des Lebens. Das russische Volkslied “Korobeiniki”, manch einem vom Gameboy vertraut als „Tetris“-Melodie, wächst in fünf Strophen zu einer fünfstimmigen Fuge. Augenfällig und liebevoll im Detail sind Cover und Booklet mit den Liedtexten und deren Übersetzungen. Der Maler Frank Walka hat wie zuvor bei den Liederbüchern im Rahmen des liederprojektes.org wieder Hand angelegt. So ausgefeilt diese Produktion ist, man hört, wie viel Freude sie gemacht haben muss.