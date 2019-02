Edvard Griegs fanatische Liebe zur Heimat

Da sitzt er als alter Mann auf einem Boot im Fjord wohl in der Nähe sei­nes Hau­ses in Trold­h­au­gen bei Ber­gen und lässt sein Leben Revue pas­sie­ren: der Kom­po­nist Edvard Grieg (1843–1907). Ruhe­los war es, immer auf der Suche nach see­li­schem Frie­den, nach Glück und Per­fek­ti­on, geprägt von einer gro­ßen Lie­be zur Hei­mat. „Die­se fana­ti­sche, fast dämo­ni­sche Lie­be zur Hei­mat ist die Stär­ke, aber auch die Begren­zung Griegs“, schrieb etwa G. Schjel­de­r­up 1907 in sei­nem Nekro­log auf den gera­de ver­stor­be­nen Kom­po­nis­ten. „Meis­ter wie Bach und Beet­ho­ven“, sag­te Grieg ein­mal, „haben auf den Höhen Kir­chen und Tem­pel errich­tet, ich aber will in den Tälern Wohn­stät­ten für Men­schen bau­en, in denen sie sich hei­misch und glück­lich füh­len sol­len.“ Es gelang ihm. Regis­seur Olofs­son lässt sei­nen Prot­ago­nis­ten – ver­kör­pert vom Pia­nis­ten Staf­fan Sche­ja – in Musik, Wort und Bild spre­chen. Ein wun­der­ba­rer Film!

ANZEIGE