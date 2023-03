Der Diri­gent Euan Shields gewinnt den ersten Preis der Siemens Hallé Inter­na­tional Conduc­ting Compe­ti­tion. Der Preis beinhaltet eine Assis­tenz­stelle beim Chef­di­ri­genten des Hallé-Orches­ters Sir Mark Elder CH CBE und die Leitung des Hallé Youth Orchestra. 200 Diri­genten hatten sich für die teil­nahme an dem Wett­be­werb, dessen Finale in der Bridge­water-Konzert­halle in Manchester statt­fand, beworben.

Euan Shields gibt mit Igor Stra­win­skys Petrushka (Version 1947), Ernest Blochs Sche­lomo, Claude Debussys Prélude à l’après-midi d’un faune, Jewgeni Swet­la­nows Bilder von Spanien und Anton Weberns Passa­ca­glia Proben seines Könnens.

Euan Shields studierte Cello und Diri­gieren an der UCLA Herb Alpert School of Music und der Juil­liard School. Er diri­gierte das Juil­liard Lab Orchestra, das Juilliard’s AXIOM Ensemble, das Hallé Orchestra sowie das Sønder­jyl­lands Symfo­nior­kester (SSO) und arbei­tete als Assis­tent von John Adams, Xian Zhang, Jeffrey Milarsky, and Jona­thon Heyward. 2021 war er Semi­fi­na­list beim Llíria City of Music Conduc­ting Compe­ti­tion und 2022 Fina­list beim Fünften Evgeny Svet­lanov Conduc­ting Compe­ti­tion.

> Weitere Informationen zu dem Dirigenten Euan Shields: www.euanshields.com